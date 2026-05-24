Kaczyńskiego poniosło? Najostrzejsza reakcja po akcji u rodziny prezydenta

Interwencja służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego sprowokowała ostrą reakcję Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał ją polityczną "prowokacją".

Prezes PiS nie wahał się stwierdzić, że "kolejna granica została przekroczona", a obecna władza to "zło w czystej postaci".

Kaczyński reaguje po akcji w mieszkaniu matki prezydenta

Sprawa interwencji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego wywołuje kolejne polityczne komentarze. Po tym, jak przekazano nowe informacje o fałszywych zgłoszeniach i działaniach służb, głos zabrał Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym bardzo ostro ocenił sytuację. Według niego nie chodzi wyłącznie o pojedynczą interwencję po fałszywym alarmie, ale o szerszy mechanizm politycznego nacisku.

„Zawsze gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody: prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin” — napisał Jarosław Kaczyński.

„Kolejna granica została przekroczona”

W dalszej części wpisu Kaczyński odniósł się już bezpośrednio do akcji służb. Użył bardzo mocnych słów, pisząc o przekroczeniu granicy i „zaatakowaniu” mieszkania matki prezydenta.

„Kolejna granica została przekroczona: zaatakowano mieszkanie matki prezydenta” — stwierdził prezes PiS.

To zdanie może stać się jednym z najmocniej cytowanych komentarzy po całej sprawie. Kaczyński nie tylko opisuje interwencję jako polityczny problem, ale nadaje jej wymiar symboliczny: w jego ocenie celem stała się już nie tylko głowa państwa, lecz także rodzina prezydenta.

„Cały czas testują, jak daleko mogą się posunąć”

Kaczyński zarzucił też swoim politycznym przeciwnikom, że próbują bagatelizować całą sprawę. W jego ocenie reakcje na interwencję pokazują, że sytuacja jest elementem szerszego konfliktu.

„Próbowali to wyśmiewać. Cały czas testują, jak daleko mogą się posunąć” — napisał. „Na szczęście to ich ostatnie półtora roku” — stwierdził Kaczyński.

„Ta władza to zło w czystej postaci!”

Najmocniejsze słowa padły jednak na końcu wpisu. Prezes PiS zaatakował obóz rządzący wprost i wezwał do politycznej mobilizacji.

„Ta władza to zło w czystej postaci!” — napisał Jarosław Kaczyński. „Odpowiedzią powinna być integracja wszystkich sił patriotycznych wokół tych, którzy pokazali, że potrafią dobrze rządzić” — podkreślił.

Zawsze gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody: prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin.Kolejna granica została przekroczona: zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Próbowali to wyśmiewać. Cały czas testują,…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 24, 2026

Wpis Jarosława Kaczyńskiego tylko podkręca polityczne emocje wokół tej sprawy. Interwencja w mieszkaniu rodziny prezydenta przestaje być już wyłącznie tematem wyjaśnień służb, a staje się kolejnym ostrym starciem między rządem a opozycją. PiS mówi o przekroczeniu granic i uderzeniu w rodzinę głowy państwa. Rząd podkreśla z kolei, że przy zgłoszeniu dotyczącym możliwego zagrożenia życia służby musiały działać natychmiast.

