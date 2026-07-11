Warszawa stała się centrum obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej, gdzie uroczyście upamiętniono ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA.

Przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa zgromadzili się przedstawiciele władz, kombatanci i rodziny, oddając hołd pomordowanym Polakom podczas mszy i apelu pamięci.

Zobacz, jak symboliczny gest ukraińskiej delegacji pod hasłem „UPA nie jest naszym bohaterem” stał się przełomowym momentem uroczystości i co oznacza dla pojednania.

Warszawa stała się w sobotę miejscem głównych obchodów 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, uznawanej za kulminację zbrodni wołyńskiej. Przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa na Skwerze Wołyńskim zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych, kombatanci, rodziny ofiar i mieszkańcy stolicy, by wspólnie oddać hołd Polakom zamordowanym przez nacjonalistów z OUN i UPA.

Atmosfera uroczystości była podniosła. Po modlitwie i apelu pamięci uczestnicy składali wieńce oraz zapalali znicze. Zdjęcia z obchodów można zobaczyć w naszej galerii.

83 lata od Krwawej Niedzieli

11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Data nie jest przypadkowa. To właśnie 11 lipca 1943 roku, podczas tzw. Krwawej Niedzieli, oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na dziesiątki polskich miejscowości na Wołyniu.

Historycy uznają ten dzień za kulminację zbrodni wołyńskiej. Ofiarami byli przede wszystkim cywile – kobiety, dzieci i osoby starsze. Według szacunków polskich badaczy w latach 1943–1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zamordowano około 100–120 tysięcy Polaków.

Od ubiegłego roku 11 lipca jest również oficjalnie państwowym świętem pamięci ustanowionym przez Sejm RP.

Centralne uroczystości rozpoczęły się od mszy

Obchody w Warszawie rozpoczęła msza święta odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Modlono się za ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA oraz za żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Następnie uczestnicy przeszli na Skwer Wołyński na Żoliborzu, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej. Program obejmował wspólną modlitwę, apel pamięci oraz ceremonię składania wieńców.

Kwiaty złożono również przy znajdującym się obok Pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Kidawa-Błońska: pamięć ma służyć dobru

W obchodach uczestniczyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która oddała hołd pomordowanym i przypomniała o znaczeniu pamięci historycznej w portalu X.

Pamiętając o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej, oddając należny im hołd i przywracając imiona, budujmy przyszłość opartą na prawdzie i zrozumieniu. Pamięć powinna służyć dobru, a nie nienawiści – podkreśliła marszałek Senatu.

Pamiętając o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej, oddając należny im hołd i przywracając imiona, budujmy przyszłość opartą na prawdzie i zrozumieniu. Pamięć powinna służyć dobru, a nie nienawiści. pic.twitter.com/S9wOgTGOpD— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) July 11, 2026

Słowa te nawiązywały do trwającej od miesięcy dyskusji o pamięci historycznej oraz relacjach między Polską a Ukrainą.

Symboliczny gest ukraińskiej delegacji

Jednym z najbardziej wymownych momentów tegorocznych obchodów była obecność oficjalnej delegacji obywateli Ukrainy. Po raz pierwszy grupa ukraińskich uchodźców wojennych i osób mieszkających w Polsce wspólnie złożyła wieniec pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Inicjatywa została przygotowana przez Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie i odbyła się pod hasłem „UPA nie jest naszym bohaterem”.

Organizatorzy podkreślali, że gest ten ma być wyraźnym odcięciem się od ideologii odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności cywilnej oraz próbą budowania dialogu opartego na prawdzie historycznej. Ich zdaniem tylko otwarte nazwanie zbrodni może stać się fundamentem rzeczywistego pojednania obu narodów.

Zobacz zdjęcia z warszawskich obchodów

Centralne obchody 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej zgromadziły przedstawicieli władz, kombatantów, duchowieństwo oraz mieszkańców stolicy. W naszej GALERII pokazujemy najważniejsze momenty uroczystości – od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego po składanie wieńców na Skwerze Wołyńskim.

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