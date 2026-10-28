Żywno ostro o odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz. „To jest karma, którą pozbierała”. Zaskakujące kulisy rozstania

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-28 10:57

Odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu i Polski 2050 wywołało prawdziwą polityczną burzę. Była liderka ugrupowania znalazła się pod ostrzałem krytyki ze strony dawnych współpracowników i koalicjantów. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno w środowym „Porannym Ringu” nie ukrywał rozczarowania jej postawą. – No to jest karma, którą pozbierała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za budowanie relacji – stwierdził. Zasugerował również, co mogło przelać czarę goryczy i doprowadzić do nagłej rezygnacji polityczki. W tle pojawiają się jej ambicje polityczne, relacje z Szymonem Hołownią i decyzje personalne w rządzie Donalda Tuska.

Maciej Żywno
Autor: Wojciech Olkusnik/ East News

„To jest karma”. Żywno o krytyce Pełczyńskiej-Nałęcz

W środę (28 października 2026 roku) gościem „Porannego Ringu” był Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu i polityk Polski 2050. Jednym z głównych tematów rozmowy było odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu oraz ugrupowania, którym jeszcze niedawno kierowała. Prowadzący zwrócił uwagę na falę negatywnych komentarzy pod adresem byłej minister, także ze strony osób, które jeszcze niedawno z nią współpracowały. Padło pytanie, czy tak ostre reakcje nie są przesadzone.

Żywno przyznał, że skala krytyki go zaskoczyła, ale jednocześnie zasugerował, że może być ona konsekwencją sposobu, w jaki Pełczyńska-Nałęcz budowała relacje z innymi politykami.No to jest karma, którą pozbierała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za budowanie relacji, jak widać też u nas wewnętrznie powiedział w „Porannym Ringu”.

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Wicemarszałek Senatu podkreślił, że była minister potrafiła zdecydowanie bronić swoich racji, ale nie zawsze sprzyjało to współpracy z innymi członkami rządu.Tak, ale też to było nasze zdanie bardzo często i Katarzyna, ja dlatego ją ceniłem, bo ona potrafiła naprawdę także wewnętrznie, zawsze bardzo mocno bronić swojej opinii i iść twardo, ale też nie zawsze to było narzędzie, które było skuteczne, więc mogło budzić opór wśród koalicjantów ocenił.

Rezygnacja przez Internet. Żywno nie kryje zaskoczenia

Wicemarszałek Senatu szczególnie krytycznie odniósł się do sposobu, w jaki Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o swojej rezygnacji. Jego zdaniem decyzja ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych, bez wcześniejszego uprzedzenia własnego ugrupowania, była trudna do zaakceptowania.To jest trochę sytuacja, w której samo zrezygnowanie z funkcji ministra, tak jak i lidera partii dokonane przez portal społecznościowy, no jest czymś, co pierwszy raz chyba w polskiej polityce się zdarzyło mówił Żywno.

Polityk zaznaczył, że taka forma odejścia musiała wywołać emocjonalne reakcje zarówno wśród działaczy Polski 2050, jak i pozostałych koalicjantów. Żywno przekonywał, że gdyby Pełczyńska-Nałęcz wcześniej porozmawiała ze swoimi współpracownikami, sytuacja mogłaby potoczyć się inaczej.

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Po pierwsze chciałem powiedzieć, że takie spotkanie powinna zorganizować przed decyzją o rezygnacji. Może byłoby łatwiej nawet ją w określonych miejscach bronić na zewnątrz, ba, a może nawet decydować, że w takim razie zastanówmy się, czy w tej koalicji zostajemy powiedział.

Co przelało czarę goryczy? W tle ambicje polityczne Pełczyńskiej-Nałęcz

W rozmowie pojawił się również wątek możliwych przyczyn odejścia byłej minister. Prowadzący pytał o jej polityczne ambicje i narastający konflikt dotyczący przyszłości Polski 2050. Żywno nie wykluczył, że znaczenie mogło mieć rozczarowanie związane z niespełnionymi aspiracjami do objęcia najważniejszych stanowisk państwowych.

To jest w ogóle sytuacja, w której osoba, która zajmowała stanowisko konstytucyjnego ministra ale miała aspiracje do zostania premierem. Tak. No może to też było, że tak powiem, zabolało ją, jakaś czara goryczy, która się przelała mówił wicemarszałek Senatu.

Żywno broni dorobku byłej minister. „Trzeba mieć zawsze uznanie”

Mimo ostrej krytyki sposobu odejścia Pełczyńskiej-Nałęcz Maciej Żywno nie przekreśla jej osiągnięć w rządzie. Przeciwnie, podkreślił, że była skuteczną minister, szczególnie w sprawach związanych z funduszami europejskimi i wsparciem samorządów.Na pewno trzeba podkreślić, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była bardzo skutecznym ministrem – powiedział. Wicemarszałek przypomniał jej zaangażowanie w odblokowanie regionalnych programów operacyjnych, które miały duże znaczenie dla samorządów wojewódzkich.

Zobaczcie całą rozmowę:

 
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Poranny ring
POLSKA 2050
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ