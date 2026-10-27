Sceny w sądzie! Na sali pojawił się Antoni Macierewicz. Szybko go wyproszono

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-27 14:20

Na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Warszawie (27 października 2026 roku), dotyczącym sprawy wytoczonej przez prezydenta Karola Nawrockiego wydawcy Onetu, pojawił się nieoczekiwanie Antoni Macierewicz. Były szef MON wszedł na salę, gdy trwało przesłuchanie dziennikarza "Gazety Wyborczej" Piotra Głuchowskiego. Jak się szybko okazało, zrobił to mimo braku karty wstępu. Sędzia nie zastanawiał się długo, i wyprosił Macierewicza z sali rozpraw.

Antoni Macierewicz przed budynkiem. O wyproszeniu polityka z sali rozpraw sądu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express

Nawrocki vs Onet

We wtorek (27 października 2026 roku) w warszawskim Sądzie Okręgowym odbyła się pierwsza otwarta dla publiczności rozprawa w procesie, który Karol Nawrocki wytoczył właścicielowi Onetu. Sprawa dotyczy artykułu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu", opublikowanego w maju 2025 roku. W tekście tym napisano, że ówczesny szef IPN jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w „procederze sprowadzania prostytutek” dla gości. Jak wskazywał Onet, informację w tej sprawie przekazać mieli ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony. - Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa — deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem - przekonywał portal.

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Mimo że proces rozpoczął się już 15 września, wcześniejsze posiedzenia były niejawne. Dzisiejsze posiedzenie było już publiczne, jednak nie mogło ono być transmitowane na żywo. Na liście świadków znalazł się m.in. Piotr Głuchowski, dziennikarz "Gazety Wyborczej", a także Natalia Geldon, której relacje stały się podstawą tekstu Onetu. Na razie nie zapadła decyzja, kiedy i gdzie mogłoby dojść do przesłuchania prezydenta Karola Nawrockiego. Jedną z rozważanych możliwości jest przesłuchanie w Kancelarii Prezydenta.

Macierewicz na sali rozpraw

Antoni Macierewicz pojawił się dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Były szef MON wszedł na salę, gdy trwało przesłuchanie Głuchowskiego. Sąd zapytał go wówczas, czy posiada kartę wstępu na salę rozpraw (czyli dokument wydawany przez sąd, gdy na danej rozprawie spodziewane jest duże zainteresowanie publiczności). Gdy ten beztrosko odpowiedział, że nie, wówczas sąd bez zastanowienia kazał mu opuścić salę rozpraw. 

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KAROL NAWROCKI
ANTONI MACIEREWICZ