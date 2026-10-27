Tusk wskazał, kogo chce zaproponować jako ministra po Pełczyńskiej-Nałęcz. To kobieta! Padło konkretne nazwisko

Jak wiemy dojdzie do zmian w rządzie. Z ekipą Donalda Tuska pożegna się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która dotychczas była szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Polityczka ogłosiła, że odchodzi z rządu. Od razu ruszyła lawina komentarzy dotyczących tego, kto ją zastąpi. W grze pojawiały się różne nazwiska. Wszystko to działo się pod nieobecność w Polsce Donalda Tuska, który był z wizytą w Indiach i Wietnamie.

We wtorek (27 października) Tusk pojawił się na posiedzeniu rządu, przed rozmowami zabrał głos na temat tego, kto zastąpi Pełczyńską-Nałęcz. - Zaproponuję Agnieszkę Bartol na nową minister funduszy i polityki regionalnej - powiedział premier.

Kim jest Agnieszka Bartol?

Agnieszka Bartol to urzędniczka unijna i państwowa, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2024), stały przedstawiciel RP przy UE (od 2024). Urodzona 10 lipca 1972 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu w Nancy (Francja) i Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Pracowała w Kolegium europejskim oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2002 r., jako jedyny przedstawiciel krajów przystępujących do Unii Europejskiej, została członkiem Sekretariatu Konwentu Europejskiego, który, pod przewodnictwem Valéry Giscard d’Estaing, opracował Traktat Konstytucyjny. Następnie dołączyła do zespołu Sekretariatu Rady Unii Europejskiej zaangażowanego w prace nad Traktatem Lizbońskim.

Od 2003 r. pracowała w Radzie UE, specjalizując się w obszarach polityki spójności i usług finansowych. Od 2009 r odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe, następnie zajmowała się Radą Europejską, w tym projektowaniem konkluzji szefów państw lub rządów UE. W 2016 r została dyrektorem gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE oraz członkiem Zarządu Doradczego SG Rady i Komitetu Audytowego.

W listopadzie 2022 r. Rada Unii Europejskiej mianowała Agnieszkę Bartol na Dyrektor Generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Od lutego do października 2024 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Agnieszka Bartol mówi biegle po francusku i angielsku. Zna włoski i rosyjski. Jest mężatką, ma dwie córki.