PILNE! "Odchodzę z rządu Donalda Tuska". Minister nie wytrzymała

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-22 20:30

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała się, że odchodzi z rządu Donalda Tuska. Swoją decyzję przekazała na portalu X: - Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki - napisała polityczka.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na tle logo partii. O jej odejściu z rządu Donalda Tuska przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w rządzie Donalda Tuska stoi na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiła, że żegna się ze stanowiskiem w rządzie:

- (...) Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki. Wam tu wszystkim kochani bardzo dziękuję za wspólne działanie. Przez prawie trzy lata zrobiłam z Wami maksimum tego, co mogłam. Zabraliśmy deweloperom dopłaty, daliśmy ludziom jawne ceny mieszkań. Mieszkania przestały drożeć, ruszyliśmy horrendalnie niesprawiedliwy system podatkowy. KPO zainwestowaliśmy w 100%. Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy. Widzimy się na szlaku. Znajdzie się na nim miejsce dla wszystkich. Rozkład jazdy jest znany - przekazała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - kim jest? Kariera, życie zawodowe i prywatne

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Aktywność polityczna Polaków 1989–1995”.  

W latach 1992–1995 oraz 1999–2012 była też zawodowo związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich w Warszawie, w którym pełniła m.in. funkcję kierownika działu rosyjskiego oraz zastępcy dyrektora. Od 2011 do 2012 r. była przedstawicielem OSW w Brukseli oraz koordynatorem wspólnego projektu badawczego OSW i Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.  

W latach 2012-2014 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2014-2016 ambasadorem Polski w Federacji Rosyjskiej. Pełniła również funkcję dyrektora think-tanku fundacji Forum Idei. Od 2020 do 2023 r. była dyrektorem Instytutu Strategie 2050.  

13 grudnia 2023 r. została powołana z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.   Zna język angielski i rosyjski. Ma troje dzieci. 

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KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ