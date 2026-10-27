Dworczyk chce zmian w systemie obrony. Stawia na rezerwy i rozproszoną produkcję broni

Dworczyk postuluje odbudowę rezerw złożonych z przeszkolonych osób, które mają jasno określone przydziały mobilizacyjne

Europoseł chce rozproszonej produkcji zbrojeniowej, także z udziałem prywatnych firm

Krytykuje długotrwałe procedury związane z inwestycjami w sektorze obronnym

Za realny uważa model armii zawodowej wspieranej przez liczne rezerwy

Nowa strategia ma otworzyć drogę do zmian

Według Dworczyka podstawą zmian powinna być nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, a później dokumenty, które przełożą jej założenia na konkretne działania. Jego zdaniem Polska zbyt długo pracuje nad tym dokumentem, choć od przyjęcia poprzedniej strategii w 2020 r. warunki bezpieczeństwa w Europie zasadniczo się zmieniły.

Oficjalnie obowiązująca strategia została przyjęta w 2020 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało rekomendacje do nowej strategii w lipcu 2024 r., a według rządowych komunikatów projekt dokumentu został przyjęty przez rząd w lipcu 2025 r. Dworczyk relacjonował jednak, że jeszcze trzy tygodnie przed rozmową BBN nie otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej ostatecznej wersji dokumentu.

Duże rezerwy zamiast armii liczącej setki tysięcy zawodowych żołnierzy

Pierwszym filarem proponowanej reformy ma być odbudowa rezerw. Dworczyk wyjaśniał, że rezerwista powinien przejść szkolenie, otrzymać przydział mobilizacyjny i wiedzieć, do której jednostki ma się stawić w razie kryzysu lub wojny. Obecny stan rezerw ocenił jako niewystarczający.

Nie zgodził się też z zapowiedziami budowy armii zawodowej liczącej 300 tys. lub 500 tys. żołnierzy. Jego zdaniem taki plan jest trudny do zrealizowania z powodów demograficznych, gospodarczych i finansowych. W zamian proponuje średniej wielkości armię zawodową złożoną ze specjalistów, wspieraną przez liczne rezerwy. Ten model porównał do rozwiązań stosowanych w Finlandii.

Przemysł zbrojeniowy potrzebuje zmian

Drugim elementem programu ma być przemysł zbrojeniowy zdolny do samodzielnej, rozproszonej produkcji na czas wojny. Dworczyk argumentował, że państwo musi brać pod uwagę możliwość przerwania dostaw od sojuszników. Dlatego powinno rozwijać własne możliwości produkcyjne i rozkładać produkcję między większą liczbę zakładów.

Krytycznie ocenił funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako całości, zaznaczając, że w jej spółkach są także dobrze działające przedsiębiorstwa. Opowiedział się za większym otwarciem rynku na małe i średnie prywatne firmy zbrojeniowe. Za przykład elastycznego rozwoju branży wskazał ukraińskie firmy produkujące sprzęt dla wojska.

Wskazywał też na bariery administracyjne. Powołując się na rozmowy z przedsiębiorcami, mówił, że uzyskanie uprawnień do handlu specjalnego może trwać od sześciu do dziewięciu miesięcy. Według niego procedury, które trzeba przejść przed rozpoczęciem budowy fabryki materiałów wybuchowych, zajmują od 20 do 25 miesięcy. Jego zdaniem należy je uprościć i przyspieszyć.

Dworczyk: zaniedbano obronę cywilną

W „Ósmej Rundzie” poruszono także kwestię przygotowania obywateli i obrony cywilnej. Dworczyk przyznał, że za rządów Zjednoczonej Prawicy doszło w tej dziedzinie do poważnych zaniedbań. Ocenił zarazem, że obecny rząd nie robi dość, by je naprawić.

Środowisko Rozwój Plus przedstawia propozycje dotyczące rezerw, produkcji uzbrojenia i organizacji wojska pod hasłem „Armia na wojnę, nie na defiladę”. Są one częścią szerszej debaty publicznej i parlamentarnej o szkoleniu wojskowym, wydatkach na obronność oraz bezpieczeństwie dostaw w ramach NATO.

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