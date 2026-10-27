Stała baza wojsk USA w Polsce. Decyzja po przeglądzie sił w Europie

Według Cezarego Tomczyka rząd przyjął uchwałę, która otworzyła drogę do negocjacji z USA w sprawie stałej bazy

Władysław Kosiniak-Kamysz został pełnomocnikiem rządu do prowadzenia negocjacji z USA

Według Tomczyka ostateczna decyzja władz USA zależy od przeglądu amerykańskich sił w Europie

Rozmowy dotyczą również serwisowania amerykańskiego uzbrojenia i możliwej produkcji pocisków PAC-3

Rząd rozpoczął negocjacje w sprawie bazy

Rozmowy dotyczą utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA oraz pogłębienia współpracy obronnej między Warszawą a Waszyngtonem. Amerykańscy żołnierze są dziś obecni w Polsce rotacyjnie, a utworzenie stałej bazy wymaga decyzji władz USA.

Jak przekazał Cezary Tomczyk, rząd przyjął w tej sprawie uchwałę podpisaną przez premiera Donalda Tuska. Władysław Kosiniak-Kamysz został pełnomocnikiem rządu do prowadzenia negocjacji z USA. Wiceszef MON zaznaczył, że Polska rozpoczęła już działania, ale ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.

Podczas majowych rozmów z doradcami Donalda Trumpa zwracano uwagę, że potrzebne jest jednoznaczne stanowisko polskiego rządu. Mowa była także o relacjach prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, jednak kluczowa miała być formalna deklaracja Warszawy.

Decyzja USA po przeglądzie sił w Europie

Z relacji wiceministra wynika, że USA dokonują przeglądu rozmieszczenia swoich sił w Europie. Od wyników tej analizy i politycznej decyzji władz USA ma zależeć decyzja w sprawie bazy. Tomczyk nie podał terminu ani nie ocenił szans powodzenia negocjacji, zaznaczył jednak, że utworzenie bazy uważa za prawdopodobne.

W „Expressie Biedrzyckiej” wiceszef MON ocenił, że współpraca wojskowa i instytucjonalna Polski z USA pozostaje silna. Jego zdaniem publiczne wypowiedzi części otoczenia Donalda Trumpa należy oddzielać od działań Białego Domu, Pentagonu i Kongresu. Jako argument przywołał swoje rozmowy z przedstawicielami obu głównych partii w USA.

Tomczyk przypomniał, że Stany Zjednoczone są dla Polski państwem ramowym w NATO. Model tej współpracy na wschodniej flance Sojuszu zaczął kształtować się po rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. Amerykańska obecność wojskowa nie ogranicza się, jego zdaniem, do zachodniej części kraju. Żołnierze USA stacjonują także m.in. w Orzyszu.

Wsparcie sprzętowe i współpraca przemysłowa

Tomczyk mówił również o wsparciu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Jak relacjonował, w operacji uczestniczyli sojusznicy, między innymi Niemcy, Włosi, Holendrzy i Australijczycy. Dodał, że następnego dnia strona amerykańska zaoferowała wsparcie sprzętowe, które miało pomóc w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej.

Według Tomczyka program Tarcza Wschód został włączony do amerykańskiej inicjatywy Eastern Flank Defence Initiative, której celem jest obrona wschodniej flanki NATO. Tarcza Wschód ma wzmacniać infrastrukturę i zdolności obronne na wschodzie Polski.

Warszawa zabiega również o rozwój w Polsce zaplecza przemysłowego dla amerykańskiego uzbrojenia. Tomczyk mówił o budowie centrum serwisowego dla czołgów Abrams i śmigłowców Apache oraz o możliwości rozszerzenia podobnej współpracy na systemy Patriot i pociski PAC-3. Przekazał też, że w USA uzyskano wstępną zgodę na produkcję pocisków PAC-3, choć konieczne są jeszcze dalsze uzgodnienia i działania po obu stronach.

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