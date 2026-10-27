Polska i Wietnam zacieśniają współpracę. Handel i inwestycje mają sięgnąć 6 mld dolarów

Polska i Wietnam przyjęły plan współpracy gospodarczej na lata 2026–2030

Celem jest zwiększenie wartości handlu i inwestycji do 6 mld dolarów

Strony zapowiedziały ułatwienia wizowe oraz wznowienie bezpośrednich połączeń LOT-u

Radosław Pyffel podkreślił potrzebę konsekwentnej polityki Polski wobec Azji

Polska i Wietnam zacieśniają współpracę

Podczas wizyty Donalda Tuska w Hanoi Polska i Wietnam podniosły rangę swoich stosunków do poziomu partnerstwa strategicznego. Premierzy obu państw przyjęli wspólne oświadczenie i plan działań na lata 2026–2030. Dokument wyznacza kierunek współpracy politycznej, gospodarczej, technologicznej i społecznej.

Jednym z głównych celów jest zwiększenie wartości wymiany handlowej i inwestycji do 6 mld dolarów do 2030 r. Warszawa i Hanoi zapowiedziały też szersze wykorzystanie postanowień umowy handlowej między Unią Europejską a Wietnamem, znanej jako EVFTA. Rozważają również rozwiązania międzyrządowe, które mają ułatwić firmom współpracę i wejście na rynki obu krajów.

Łatwiejsze podróże i kontakty biznesowe

Wśród zapowiedzianych działań są ułatwienia wizowe dla Polaków podróżujących do Wietnamu. Zapowiedziano też wznowienie bezpośrednich połączeń LOT-u między Warszawą a Hanoi. Ułatwienia mają sprzyjać turystyce, kontaktom biznesowym i współpracy edukacyjnej.

Stosunki dyplomatyczne Polski i Wietnamu sięgają połowy XX wieku. W ostatnich latach oba państwa rozwijały przede wszystkim współpracę handlową, a w oficjalnych komunikatach Polska jest wymieniana jako ważny partner Wietnamu w Europie Środkowo-Wschodniej. Relacje ułatwiają też liczna społeczność wietnamska w Polsce oraz absolwenci polskich uczelni mieszkający w Wietnamie.

Wietnam między Chinami, USA i Rosją

W „Porannym Ringu” Radosław Pyffel, analityk geopolityki z Instytutu Sobieskiego, zwracał uwagę, że Wietnam należy do najszybciej rozwijających się gospodarek Azji. Podkreślał zdolność kraju do realizacji dużych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, która jego zdaniem wzmacnia pozycję Wietnamu jako partnera gospodarczego.

Wietnam prowadzi też elastyczną politykę wobec największych mocarstw. Utrzymuje historyczne związki z Rosją, rozwija relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a wobec Chin zachowuje szczególną ostrożność. Pyffel nazwał ten sposób prowadzenia polityki dyplomacją bambusową, która łączy elastyczność z obroną własnych interesów.

Partnerstwo strategiczne nie może kończyć się na deklaracjach

Zdaniem Pyffla polskie relacje z państwami Azji od lat przebiegają według podobnego schematu: po wizytach politycznych odbywają się fora biznesowe, a następnie padają zapowiedzi podniesienia rangi stosunków. Polska ma strategiczne partnerstwa m.in. z Chinami, Indiami, Japonią, Koreą Południową i Wietnamem, ale ich znaczenie zależy od konkretnych efektów gospodarczych.

Warszawa powinna wyraźniej określić, jakie produkty, technologie i projekty może zaoferować partnerom w Azji. Pyffel widzi tu potencjał zwłaszcza we współpracy przemysłowej, także w sektorze zbrojeniowym. Zastrzegł jednak, że zainteresowanie polską ofertą musi potwierdzić się w podpisanych kontraktach. Plan działań przyjęty w Hanoi może stać się punktem wyjścia do dalszych rozmów.

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