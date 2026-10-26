Nawrocki podjął decyzję. Chodzi o 150-lecie objawień w Gietrzwałdzie

Gietrzwał to miejscowość, która słynie przede wszystkim z tego, że przed laty dojść tam miało do objawień. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Miała do nich przemówić po polsku Matka Boża. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku i są to jedyne objawienia maryjne w Polsce oficjalnie uznane przez kościół katolicki.

W miejscu objawień postawiono kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej. Z klonu, na którym według relacji dziewcząt ukazywała się Maryja, zachował się fragment drewna wykorzystany do wykonania krzyża.

Właśnie w przyszłym roku w istniejącym tam sanktuarium maryjnym będzie obchodzony wyjątkowy jubileusz 150-lecie objawień. Paweł Szefernaker przekazał w poniedziałek (26 października), że prezydent zdecydował, by objąć uroczystości honorowym patronatem:

Prezydent RP Karol Nawrocki objął Patronatem Honorowym obchody Jubileuszu 150-lecia objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, które odbędą się w przyszłym roku. To wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu duchowym, historycznym i narodowym oraz świadectwo wiary, tradycji i siły polskiej wspólnoty - napisał w portalu X Szefernaker.

Sejm ustanowił roku 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Główne obchody jubileuszu zostały zaplanowane na 12 września 2027 roku. Przy okazji warto dodać, że niedawno, bo 18 września, Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Za jej przyjęciem głosowało 377 posłów, 25 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

We wspomnianej uchwale czytamy, że Gietrzwałd stał się centrum integracji Polaków, a objawienia gietrzwałdzkie wpłynęły na: kulturę i literaturę: inspirowały twórców do podejmowania tematyki wiary nierozerwalnie związanej z polskością, naukę: były przedmiotem wnikliwych badań teologicznych i historycznych prowadzonych m.in. przez wybitnych intelektualistów tamtej epoki, dziedzictwo narodowe, a także, że:

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że ruch gietrzwałdzki był jednym z fundamentów odzyskania niepodległości w 1918 roku. Przebudzenie świadomości narodowej, do którego doszło w 1877 roku, zjednoczyło Polaków ponad granicami wyznaczonymi zaborczymi kordonami. Wspólne pielgrzymki mieszkańców Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska do Gietrzwałdu stworzyły wspólnotę, która 41 lat później była gotowa do walki o wolną Rzeczpospolitą. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zachęca instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne oraz placówki edukacyjne do upamiętnienia tego jubileuszu. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi hołd złożony pokoleniom Polaków, którzy dzięki gietrzwałdzkiemu orędziu zachowali wiarę w wolną Ojczyznę. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2027 Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

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