Donald Tusk śmieje się z Tuska tańczącego w turbanie! Premier wprost o wizycie w Indiach i Wietnamie. Pokazał kolejne nakrycie głowy

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-26 20:30

Donald Tusk od kilku dni przebywa poza Polską. Najpierw był w Indiach, a następnie w Wietnami. Polityk podzielił się w sieci kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi wizyt, które zaowocowały projektami ważnymi dla gospodarki. Zrobił to w oryginalny sposób... odnosząc się do memów ze sobą i turbanem w roli głównej.

Donald Tusk kilka dni temu przebywał w Indiach. Była to pierwsza wizyta polskiego premiera w tym kraju od 16 lat. Jednym z spotkań, które szczególnie zwróciło uwagę mediów było spotkanie premiera Tuska z premierem indyjskiego stanu Karnataka w czasie polsko-indyjskiego spotkania biznesowego w Bengaluru. Tusk w czasie wizyty usłyszał od szefa rządu stanu Karnataka następujące słowa: „Dla mnie jest to bardzo symboliczne. Teraz jesteś naszym maharadżą”. I został obdarowany specjalną wstęgą oraz czerwonym turbanem.

Zdjęcia i nagrania przestawiające premiera w turbanie podbiły sieć, a wręcz zaczęły żyć swoim życiem. W internecie zaczęły jak grzyby po deszczu pojawiać się memy i filmiki stworzone przez AI. Jedno z takich nagrań postanowił skomentować sam Tusk i wykorzystał je do tego, aby przekazać kilka kluczowych spraw związanych z wizytami.

Premier nagrał filmik, na którym widać, jak ogląda nagranie... z tańczącym premierem w turbanie i skomentował je tak: - No tak, rzeczywiście można się pośmiać, ale powiem wam, że wizyta w Indiach była strzałem w dziesiątkę! Podpisaliśmy 13. porozumień strategicznych ważnych dla polskich firm, przedsiębiorców. Rynek indyjski się otwiera, Indie są także otwarte na współpracę kosmicznym - zaczął Tusk i wymienił kolejne sprawy, które udało się załatwić.

Na koniec zaś dorzucił kilka słów o wizycie w Wietnamie. Wietnam jest dla Polski jednym z głównych partnerów gospodarczych na kontynencie azjatyckim. Dlatego Warszawa i Hanoi podjęły decyzję o podniesieniu wzajemnych relacji do rangi partnerstwa strategicznego. Jak przyznał premier Donald Tusk już niedługo będzie można polecieć z Warszawy do Hanoi, wymienił też inne gałęzie gospodarki, które łączą oba kraje. - Czapki z głów - zażartował pokazując wietnamskie nakrycie głowy.

Krupa UJAWNIA: W roku wyborczym Domański NIE MA ŻADNYCH narzędzi do poprawy sytuacji budżetowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Donald Tusk