Kwaśniewski stawia Nawrockiemu poważny zarzut. Wskazał dwie sprawy

- Były prezydent Aleksander Kwaśniewski postawił obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu poważny zarzut świadomego łamania konstytucji.
- Krytyka dotyczy m.in. nominacji ambasadorów oraz nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą debatę.
- Sprawdź, dlaczego Kwaśniewski wskazuje na niewydolność Trybunału Stanu i jak jego zdaniem należy pilnie poprawić konstytucję.
Kwaśniewski wskazał dwie sprawy
Aleksander Kwaśniewski w poniedziałek, 26 października, był gościem „Kropki nad i” w TVN24. Krytykując Karola Nawrockiego, odniósł się do nominacji ambasadorskich oraz nieprzyjęcia ślubowania od sędziów TK, których wybór uznaje za prawidłowy.
Dopytywany o ocenę postępowania obecnego prezydenta, odpowiedział jednoznacznie:
— Tak, w tych kilku punktach niewątpliwie prezydent Karol Nawrocki łamie konstytucję świadomie — powiedział. Jest to zarzut sformułowany przez Kwaśniewskiego, a nie rozstrzygnięcie sądu czy trybunału.
Trybunał Stanu pod ostrzałem byłego prezydenta
Kwaśniewski przekonywał, że działania głowy państwa powinny podlegać ocenie Trybunału Stanu. Jednocześnie krytykował skuteczność tej instytucji i sposób wyłaniania jej składu.
— Tylko że, niestety, stworzyliśmy instytucję, która jest niewydolna. Mówię o Trybunale Stanu, który jest politycznie wybierany — stwierdził.
Były prezydent uważa, że doświadczenia rządów PiS i obecnej prezydentury powinny skłonić do przeanalizowania przepisów konstytucji. Jego zdaniem część zapisów pozostawia zbyt wiele możliwości nadużyć.
Olejnik zapytała o odpowiedzialność autorów konstytucji
Prowadząca zapytała, czy twórcy ustawy zasadniczej nie powinni byli przewidzieć takich problemów. Kwaśniewski odpowiedział, że podczas prac zakładano gotowość do porozumienia i kierowanie się dobrem państwa przez osoby obejmujące najwyższe stanowiska.
Sam uczestniczył w przygotowaniu konstytucji: w latach 1993–1995 przewodniczył Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W rozmowie przyznał, że dzisiejsze doświadczenia uzasadniają refleksję nad precyzją przyjętych wówczas rozwiązań.