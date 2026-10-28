Kwaśniewski stawia Nawrockiemu poważny zarzut. Wskazał dwie sprawy

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski postawił obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu poważny zarzut świadomego łamania konstytucji.

Krytyka dotyczy m.in. nominacji ambasadorów oraz nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą debatę.

Sprawdź, dlaczego Kwaśniewski wskazuje na niewydolność Trybunału Stanu i jak jego zdaniem należy pilnie poprawić konstytucję.

Kwaśniewski wskazał dwie sprawy

Aleksander Kwaśniewski w poniedziałek, 26 października, był gościem „Kropki nad i” w TVN24. Krytykując Karola Nawrockiego, odniósł się do nominacji ambasadorskich oraz nieprzyjęcia ślubowania od sędziów TK, których wybór uznaje za prawidłowy.

Dopytywany o ocenę postępowania obecnego prezydenta, odpowiedział jednoznacznie:

— Tak, w tych kilku punktach niewątpliwie prezydent Karol Nawrocki łamie konstytucję świadomie — powiedział. Jest to zarzut sformułowany przez Kwaśniewskiego, a nie rozstrzygnięcie sądu czy trybunału.

Trybunał Stanu pod ostrzałem byłego prezydenta

Kwaśniewski przekonywał, że działania głowy państwa powinny podlegać ocenie Trybunału Stanu. Jednocześnie krytykował skuteczność tej instytucji i sposób wyłaniania jej składu.

— Tylko że, niestety, stworzyliśmy instytucję, która jest niewydolna. Mówię o Trybunale Stanu, który jest politycznie wybierany — stwierdził.

Były prezydent uważa, że doświadczenia rządów PiS i obecnej prezydentury powinny skłonić do przeanalizowania przepisów konstytucji. Jego zdaniem część zapisów pozostawia zbyt wiele możliwości nadużyć.

Olejnik zapytała o odpowiedzialność autorów konstytucji

Prowadząca zapytała, czy twórcy ustawy zasadniczej nie powinni byli przewidzieć takich problemów. Kwaśniewski odpowiedział, że podczas prac zakładano gotowość do porozumienia i kierowanie się dobrem państwa przez osoby obejmujące najwyższe stanowiska.

Sam uczestniczył w przygotowaniu konstytucji: w latach 1993–1995 przewodniczył Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W rozmowie przyznał, że dzisiejsze doświadczenia uzasadniają refleksję nad precyzją przyjętych wówczas rozwiązań.

9

Express Biedrzyckiej | Tomczyk BEZ LITOŚCI dla Pełczyńskiej-Nałęcz: „ZDEZERTEROWAŁA z rządu! Płakać za nią nie będę”