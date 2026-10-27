Tuż po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz członkowie Polski 2050 poszli na imprezę... posła PiS!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-27 16:28

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła rezygnację z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej po zakończeniu czwartkowych głosowań w Sejmie. Co wówczas zrobili jej partyjni koledzy i koleżanki z Polski 2050? Jak się okazuje, nie zamierzali wcale płakać po swojej liderce i poszli na imprezę urodzinową jednego z posłów. Jakby tego było mało, chodzi o Marcina Ociepę, czyli prominentnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości!

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przemawia do mikrofonu. O jej rezygnacji i imprezie posłów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała w czwartek w mediach społecznościowych, że odchodzi ze stanowiska minister w rządzie Donalda Tuska. Tego samego dnia, wieczorem, grupa posłów z partii Polska 2050, np. Paweł Śliz, Wioleta Tomczak, Bartosz Romowicz czy też Adam Luboński, uczestniczyła w przyjęciu urodzinowym Marcina Ociepy, wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS. Na spotkaniu, które odbyło się niedaleko Sejmu, obecni byli również inni czołowi politycy PiS, m.in. Przemysław Czarnek i Jacek Sasin. Informacje o udziale posłów w imprezie ujawnił dziennikarz TVN24, Patryk Michalski.

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Co ciekawe, Ociepa niedawno ubiegał się o stanowisko wicemarszałka Sejmu. W głosowaniu poparło go sześciu posłów Polski 2050, jednak funkcję objął ostatecznie Marcin Horała z Rozwoju Plus.

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Przedstawiciele Polski 2050 podkreślali, że były to krótkie wizyty o prywatnym charakterze. – Wyłącznie koleżeńskie relacje zrodzone we wspólnym członkostwie w komisji obrony narodowej. To jest chyba kwestia grzecznościowa, jeżeli można pójść, złożyć życzenia i być tam dosłownie pięć minut, pokłonić się, powiedzieć: "wszystkiego najlepszego, życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności" – zapewniła TVN24 Wioleta Tomczak. Bartosz Romowicz przekazał natomiast, że zna Ociepę prywatnie i uczestniczył w jego urodzinach także rok wcześniej.

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- W sumie to nic dziwnego, bo widzieliśmy, jak dwoje posłów Polski 2050 już w Sejmie tańczyło po przeczytaniu, że Pełczyńska odchodzi - mówił stacji jeden z polityków koalicji rządzącej. 

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POLSKA 2050
MARCIN OCIEPA
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ