Agnieszka Bartol nową minister funduszy i polityki regionalnej? Kim jest, co o niej wiadomo?

- Zaproponuję panią Agnieszkę Bartol. Naszego ambasadora, przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, wieloletniego pracownika Rady Europejskiej – przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Jeśli tak się stanie to zastąpi ona Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która postanowiła odejść z rządu. Dodał, że jest ona „nie tylko w Polsce, ale być może i w Europie”, najwybitniejszym specjalistą w kwestiach europejskich, w tym także funduszy europejskich. Do tej pory nie wszyscy słyszeli o Agnieszce Bartol, dlatego warto poznać jej biografię.

Agnieszka Bartol - wykształcenie i droga zawodowa

Agnieszka Barol to absolwentka Uniwersytetu w Nancy (Francja) i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracowała w Kolegium europejskim oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W 2002 r., jako jedyny przedstawiciel krajów przystępujących do Unii Europejskiej, została członkiem Sekretariatu Konwentu Europejskiego, który, pod przewodnictwem Valéry Giscard d’Estaing, opracował Traktat Konstytucyjny. Następnie dołączyła do zespołu Sekretariatu Rady Unii Europejskiej zaangażowanego w prace nad Traktatem Lizbońskim.

Od 2003 r. pracowała w Radzie UE, specjalizując się w obszarach polityki spójności i usług finansowych. Od 2009 r odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe, następnie zajmowała się Radą Europejską, w tym projektowaniem konkluzji szefów państw lub rządów UE. W 2016 r została dyrektorem gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE oraz członkiem Zarządu Doradczego SG Rady i Komitetu Audytowego.

W listopadzie 2022 r. Rada Unii Europejskiej mianowała Agnieszkę Bartol na Dyrektor Generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Od lutego do października 2024 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Agnieszka Barol prywatnie. To poliglotka!

Prywatnie Agnieszka Bartol jest mężatką, ma dwie córki. Co ciekawe mówi biegle po francusku i angielsku. Zna włoski i rosyjski.