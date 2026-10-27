Wyciekły taśmy Szymona Hołowni. Mówi o wyjściu z koalicji! "Jesteś gotów złożyć ofiarę?"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-27 15:33

Odejście z Polski 2050 szefowej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wywołało małe trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Telewizja wPolsce24 we wtorek (27 października 2026 roku) ujawniła taśmy, na których nagrano Szymona Hołownię. Na nagraniach mówi on o ewentualnym twardszym kursie wobec Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej i ewentualnym opuszczeniu koalicji rządzącej. Polska 2050 szybko opublikowała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Szymon Hołownia w Sejmie zamyślony, z dłonią przy brodzie. O wycieku taśm polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Taśmy Hołowni

Myślę, że to jest – z całym szacunkiem do ciebie – jakaś, jakaś kalka, bo postawi się Tuskowi, wprowadzi takie, a nie inne ustawy. Znaczy, przestańmy mieć obsesję na punkcie Tuska. (...) Tusk jest punktem odniesienia we wszystkich sytuacjach. Jeżeli jesteście – też mówię to sine ira et studio, gotowi do tego, żeby powiedzieć: to jest sprawa, którą powinniśmy postawić na ostrzu noża – to proszę was też, żebyście przekonali albo uzyskali, (...) że jesteście gotowi na taką konsekwencję, że dobrze, stawiamy sprawę na ostrzu noża, podnosimy głowę, wstajemy z kolan, jesteśmy wreszcie, nie jesteśmy podnóżkiem Tuska, ale następnego dnia wszyscy nasi ludzie wylatują z wiceministerstw, z ministerstw, z wojewodów, z różnego rodzaju miejsc. (...) Oczywiście, możemy dokonać radykalnego wyjścia z koalicji, jeżeli któraś z naszych propozycji przyjęta nie zostanie, tylko pytam, co dalej? – słyszymy Hołownię na opublikowanym nagraniu. 

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To co robimy z odplatformieniem mediów publicznych? Janusz, to jest bardzo dobre pytanie. Tylko jaką mamy mieć na nie odpowiedź, jeżeli wśród naszych koalicjantów jest inne stanowisko niż nasze w tej sprawie? Poza tym, że nasze będziemy zaznaczać. Bo jakby fajnie jest powiedzieć: „okej, no to w takim razie to jest coś, co powinniśmy zrobić, tu powinniśmy absolutnie nie odpuścić” – mówił Hołownia. Następnie były marszałek Sejmu zapytał wprost:

Jak mówię, jesteś gotów, żeby złożyć ofiarę ze stanowiska – nie mówię o stołku, bo ja takich sformułowań nie używam – stanowiska i odpowiedzialności Kasi Nowakowskiej, Michała Gramatyki, Marty Cienkowskiej, innych?

Oświadczenie partii

Słowa Szymona Hołowni miały paść na spotkaniu z działaczami Polski 2050. Po publikacji telewizji wPolsce24, ugrupowanie szybko wydało oficjalne oświadczenie w tej sprawie. W komunikacie podkreślono, że potajemne nagrywanie wewnętrznych spotkań członków ugrupowania narusza standardy, jakich oczekują w życiu publicznym.

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- Stanowczo sprzeciwiamy się publikowaniu wyrwanych z kontekstu fragmentów takich rozmów i wykorzystywaniu ich do budowania sensacji – czytamy. 

Sprawę ironicznie skomentowała na platformie X m.in. Anna Maria Żukowska:

Galeria poniżej: Podczas pogrzebu papieża Franciszka Marszałek Sejmu Szymon Hołownia robi sobie selfie 

Podczas pogrzebu papieża Franciszka Marszałek Sejmu Szymon Hołownia robi sobie selfie
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POLSKA 2050
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
SZYMON HOŁOWNIA
KOALICJA RZĄDOWA