Szef kuchni Kancelarii Prezydenta: Gotowanie jest rzemiosłem. Przygotowujemy posiłki dla przywódców innych państw

Politycy koalicji rządowej zarzucają Kancelarii Prezydenta „luksusowe zakupy” warzyw, wskazując na takie składniki jak topinambur czy karambola.

Szef prezydenckiej gastronomii Łukasz Miecznikowski odpiera te zarzuty, tłumacząc, że produkty są częścią polskiej kuchni regionalnej i służą przygotowaniu potraw dla najważniejszych gości państwowych.

Podkreśla też, że wyliczenia o rzekomych kosztach 14 tys. zł dziennie są nieprawdziwe, a duże wydatki wynikają z organizacji licznych oficjalnych uroczystości i kolacji.

Miecznikowski dodaje, że różne odmiany warzyw mają konkretne zastosowania kulinarne, a kuchnia prezydencka promuje polskie produkty regionalne, które prezentują zagranicznym gościom smakową tradycję kraju.

14 tysięcy na posiłki? "Wyliczenia z sufitu"

Politycy koalicji rządowej zarzucili Kancelarii Prezydenta dokonywanie „luksusowych zakupów” w związku z ogłoszonym przetargiem na dostawy warzyw. Wskazywali m.in. na topinambur czy kilka odmian ziemniaków. Szef gastronomii w Kancelarii Prezydenta, Łukasz Miecznikowski, odpowiada na zarzuty. – Gotowanie jest rzemiosłem. Przygotowujemy posiłki dla najważniejszych gości, w tym przywódców innych państw. Wykorzystujemy przy tym produkty charakterystyczne dla polskiej kuchni regionalnej – podkreśla w rozmowie z „Super Expressem”.

Politycy koalicji rządowej twierdzą, że Kancelaria Prezydenta wydaje 14 tys. zł dziennie na posiłki głowy państwa. Czy to prawda? – To nieprawda! Te wyliczenia są wzięte z sufitu. Nie przedstawiają rzeczywistego charakteru wydatków na obsługę gastronomiczną Kancelarii Prezydenta. W Pałacu Prezydenckim i Belwederze organizowane są oficjalne przyjęcia, uroczyste kolacje oraz wydarzenia z udziałem licznych gości, w tym głów państw składających wizyty w Polsce – mówi szef kuchni.

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- Przygotowujemy posiłki zarówno dla zagranicznych delegacji, jak i uczestników uroczystości państwowych. Na przykład 15 sierpnia gościliśmy 400 osób. Duże wydarzenia odbywają się również z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy noworocznego spotkania Prezydenta RP z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Polsce – wyjaśnia Łukasz Miecznikowski.

Tapinambur w pałacowej kuchni

Część publicystów skrytykowała przetarg Kancelarii Prezydenta na dostawy warzyw. Wśród wymienionych produktów znalazły się m.in. mniej znane składniki, takie jak karambola, soliród i topinambur. – Nie rozumiem, dlaczego jest to wyśmiewane. Z tych składników, dobrze znanych profesjonalnym kucharzom, można przygotować znakomite potrawy. Topinambur, inaczej słonecznik bulwiasty, od wieków uprawiany jest w Polsce. Nie jest więc żadnym szczególnie wyszukanym produktem – tłumaczy szef prezydenckiej gastronomii.

Krytykowano również zamówienie kilku odmian ziemniaków i marchwi. – W zawodzie kucharza pracuję od 20 lat, przez wiele lat kierowałem też kuchniami restauracyjnymi. Są to produkty, z których korzystam od dawna. Podjęcie pracy w Kancelarii Prezydenta było dla mnie szczególnym wyróżnieniem. Chciałem wykorzystać tutaj swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe. Różne odmiany warzyw mają odmienne właściwości kulinarne i znajdują zastosowanie w przygotowywaniu konkretnych potraw. Ich dobór wynika z potrzeb związanych z organizacją oficjalnych przyjęć i wydarzeń państwowych – podkreśla Miecznikowski.

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Polskie smaki dla zagranicznych gości

Szef kuchni dodaje, że w przygotowywanych potrawach chętnie wykorzystuje polskie produkty regionalne, promując w ten sposób rodzime tradycje kulinarne. – Na przykład podczas kolacji wydanej na cześć króla Szwecji serwowaliśmy dziczyznę z małopolskich lasów, doprawioną solą z Wieliczki. Polska ma bogatą kulturę kulinarną, kształtowaną przez stulecia. Mamy znakomite produkty pochodzące z naszej ziemi, z których możemy być dumni. Chcemy, aby zagraniczni goście poznawali Polskę również poprzez jej smaki. To ważna część reprezentowania naszego kraju i budowania jego dobrego wizerunku. W końcu nie bez powodu mówi się, że przez żołądek trafia się do serca – dodaje szef kuchni w Kancelarii Prezydenta.

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