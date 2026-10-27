Nowe obiady w szkołach lądują w koszu? Ministerstwo dostało pilne pytania o marnowanie jedzenia

Nowe przepisy narzucają szkołom m.in. obowiązek serwowania dań na bazie roślin strączkowych.

Według posłów istnieje ryzyko, że tony jedzenia są marnowane, ponieważ uczniowie nie zjadają nowych posiłków.

Parlamentarzyści domagają się od resortu zdrowia informacji, czy problem jest monitorowany i czy przepisy zostaną zmienione.

Nowe zasady na stołówkach. Dzieci nie chcą jeść dań roślinnych?

Z początkiem września 2026 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmieniło zasady żywienia w szkołach. Jedną z kluczowych nowości jest obowiązek podawania uczniom co najmniej raz w tygodniu obiadu na bazie nasion roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych.

Jak wskazują w swojej interpelacji posłowie Magdalena Filipek-Sobczak, Agnieszka Górska i Patryk Wicher, już po kilku tygodniach od wprowadzenia zmian pojawiły się niepokojące sygnały. Zwracają oni uwagę na relacje rodziców i pracowników stołówek, z których wynika, że część dzieci nie akceptuje nowych dań i zostawia na talerzach niemal nietknięte porcje.

Posłowie pytają o skalę marnotrawstwa. Czy jedzenie masowo trafia do kosza?

Największy niepokój autorów interpelacji budzą doniesienia o marnowaniu żywności. Zdaniem posłów, w niektórych placówkach znaczna część przygotowywanych dań roślinnych jest po prostu wyrzucana. Podkreślają, że nawet najzdrowszy posiłek nie spełnia swojej roli, jeśli ostatecznie ląduje w koszu na śmieci.

W związku z tym parlamentarzyści pytają resort zdrowia, czy prowadzi monitoring skutków nowych przepisów i czy posiada dane dotyczące ilości odpadów żywnościowych w szkolnych stołówkach. Chcą też wiedzieć, czy przed wprowadzeniem zmian przeprowadzono badania dotyczące akceptacji dań roślinnych przez dzieci i czy analizowano ryzyko zwiększenia skali marnowania jedzenia.

Czy ministerstwo zmieni przepisy? Posłowie chcą większej elastyczności dla szkół

W interpelacji pojawiają się pytania o przyszłość kontrowersyjnych regulacji. Posłowie dopytują, czy ministerstwo rozważa zmianę przepisów, aby dać szkołom większą elastyczność w dostosowywaniu jadłospisu do preferencji uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu norm żywieniowych.

Jednym z sugerowanych rozwiązań jest umożliwienie szkołom oferowania uczniom wyboru między kilkoma pełnowartościowymi posiłkami. Posłowie chcą wiedzieć, czy w przypadku potwierdzenia problemu marnotrawstwa resort zdrowia dokona przeglądu i ewentualnej korekty obowiązujących przepisów.

Interpelacja została skierowana do ministra zdrowia, który ma obowiązek ustosunkować się do pytań postawionych przez posłów. Nowe przepisy żywieniowe weszły w życie 1 września 2026 roku na mocy rozporządzenia z 16 lutego 2026 roku.