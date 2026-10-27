Nowe obiady w szkołach lądują w koszu? Ministerstwo dostało pilne pytania o marnowanie jedzenia

- Nowe przepisy narzucają szkołom m.in. obowiązek serwowania dań na bazie roślin strączkowych.
- Według posłów istnieje ryzyko, że tony jedzenia są marnowane, ponieważ uczniowie nie zjadają nowych posiłków.
- Parlamentarzyści domagają się od resortu zdrowia informacji, czy problem jest monitorowany i czy przepisy zostaną zmienione.
Nowe zasady na stołówkach. Dzieci nie chcą jeść dań roślinnych?
Z początkiem września 2026 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmieniło zasady żywienia w szkołach. Jedną z kluczowych nowości jest obowiązek podawania uczniom co najmniej raz w tygodniu obiadu na bazie nasion roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych.
Jak wskazują w swojej interpelacji posłowie Magdalena Filipek-Sobczak, Agnieszka Górska i Patryk Wicher, już po kilku tygodniach od wprowadzenia zmian pojawiły się niepokojące sygnały. Zwracają oni uwagę na relacje rodziców i pracowników stołówek, z których wynika, że część dzieci nie akceptuje nowych dań i zostawia na talerzach niemal nietknięte porcje.
Posłowie pytają o skalę marnotrawstwa. Czy jedzenie masowo trafia do kosza?
Największy niepokój autorów interpelacji budzą doniesienia o marnowaniu żywności. Zdaniem posłów, w niektórych placówkach znaczna część przygotowywanych dań roślinnych jest po prostu wyrzucana. Podkreślają, że nawet najzdrowszy posiłek nie spełnia swojej roli, jeśli ostatecznie ląduje w koszu na śmieci.
W związku z tym parlamentarzyści pytają resort zdrowia, czy prowadzi monitoring skutków nowych przepisów i czy posiada dane dotyczące ilości odpadów żywnościowych w szkolnych stołówkach. Chcą też wiedzieć, czy przed wprowadzeniem zmian przeprowadzono badania dotyczące akceptacji dań roślinnych przez dzieci i czy analizowano ryzyko zwiększenia skali marnowania jedzenia.
Czy ministerstwo zmieni przepisy? Posłowie chcą większej elastyczności dla szkół
W interpelacji pojawiają się pytania o przyszłość kontrowersyjnych regulacji. Posłowie dopytują, czy ministerstwo rozważa zmianę przepisów, aby dać szkołom większą elastyczność w dostosowywaniu jadłospisu do preferencji uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu norm żywieniowych.
Jednym z sugerowanych rozwiązań jest umożliwienie szkołom oferowania uczniom wyboru między kilkoma pełnowartościowymi posiłkami. Posłowie chcą wiedzieć, czy w przypadku potwierdzenia problemu marnotrawstwa resort zdrowia dokona przeglądu i ewentualnej korekty obowiązujących przepisów.
Interpelacja została skierowana do ministra zdrowia, który ma obowiązek ustosunkować się do pytań postawionych przez posłów. Nowe przepisy żywieniowe weszły w życie 1 września 2026 roku na mocy rozporządzenia z 16 lutego 2026 roku.