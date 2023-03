15 posiedzeń Sejmu do końca lipca

Przeciętny, pracujący Polak musi codziennie stawić się w pracy na 8 godzin, a często pracuje ponad normę. Czy posłowie, którzy stanowią prawo, też dużo pracują? Jeśli spojrzymy na harmonogram prac Sejmu, to okazuje się, że miesięcznie są średnio trzy dni posiedzeń, a do końca lipca zostało w sumie 15 posiedzeń. - To oburzające, że posłowie mogą tak długo nic nie robić! Przecież i tak nie mają ciężkiego życia. Jak możemy ich traktować poważnie, skoro oni śmieją nam się w twarz? Niech się wreszcie wezmą do roboty! - apeluje Hieronim Kwiatkowski (35 l.) z Wrocławia.

Koledzy z PiS o przyszłości Beaty Szydło. „ Ile jeszcze razy może ratować d*pę?”

Apel do marszałek Sejmu

Poseł KO Paweł Poncyljusz (54 l.) zwala winę na marszałek Sejmu Elżbietę Witek (66 l.). - To, że pani marszałek Sejmu wyznacza tylko jedno posiedzenie w miesiącu w obliczu kryzysu gospodarczego, wojny i innych problemów, jest kuriozalne. Apeluję o częstsze zwoływanie posiedzeń Sejmu – mówi nam polityk.

Inaczej terminarz obrad tłumaczy polityk PiS. - Teraz nie ma „biegunki legislacyjnej” czyli mnóstwa posiedzeń, ale trzeba wyjaśnić, że praca posła to nie tylko posiedzenia plenarne. To także praca w komisjach, a czasami trzeba nad ustawami siedzieć w domu. Do tego dochodzą spotkania poselskie w terenie. Posądzenie nas o nieróbstwo jest złośliwością – uważa poseł PiS Janusz Śniadek (68 l.).

Dobre zarobki i niewiele pracy

Przypomnijmy, że posłowie otrzymują uposażenie (12826,36 zł brutto), dietę parlamentarną (4008,33 zł brutto) oraz ryczałt na prowadzenie biura poselskiego: 17200 zł brutto. Do tego przysługuje im bezpłatny transport (także lotniczy), czy pobyt w hotelach.

Zapytali Polaków o najnowszy pomysł Tuska. Jednoznaczna opinia. "Polityczny słuch opuścił PiS"

Tymczasem Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało „SE”, że harmonogram posiedzeń na drugą część roku poznamy w maju. "Posłowie wykonują także mandat w terenie. W sierpniu i wrześniu przypada ponadto szereg istotnych rocznic, w których liczny udział biorą parlamentarzyści: wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, rocznica porozumień sierpniowych, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej 17 września" - poinformowało nas Centrum Informacyjne Sejmu.

Maksymilian Duch (32 l.) z Przeworska: Drożyzna atakuje z każdej strony, z pensji nie starcza na życie. Jak wielu znajomych zacząłem szukać dodatkowej pracy i brakuje mi nawet czasu na sen. Haruję po kilkanaście godzin dziennie. Jak słyszę, że posłowie mają miesiąc wolnego przed świętami albo że przyjeżdżają do Sejmu raz na parę tygodni to zastanawiam się, czy widzą, co się dzieje...

Express Biedrzyckiej - Jacek KARNOWSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.