i Autor: Art Service/Super Express, Shutterstock Babciowe

Nowy sondaż

Zapytali Polaków o najnowszy pomysł Tuska. Jednoznaczna opinia. "Polityczny słuch opuścił PiS"

Propozycja "babciowego" ogłoszona przez Donalda Tuska wywołała szeroką dyskusję. Zjednoczona Prawica zarzuca liderowi PO, że to czysty populizm. Opozycja studzi emocje i proponuje dyskusję nad wsparciem finansowym dla matek, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy i opłacić opiekę nad maluszkiem. A co o tym pomyśle sądzą Polacy? Spytała ich o to w najnowszym sondażu Wirtualna Polska. Odpowiedzi są zaskakujące.