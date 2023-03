Donald Tusk ujawnił, skąd weźmie na "babciowe". "Mam obsesję na tym punkcie"

Donald Tusk w Opolu. Studenci przycisnęli go o "babciowe"

Przewodniczący PO Donald Tusk wziął udział we wtorek, 28 marca w wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Opolu. Rozmawiał też z wyborcami. Na spotkaniu ze studentami nie było "miękkiej gry". Młodzi dociskali byłego premiera w różnych tematach, między innymi dopytywali, skąd weźmie pieniądze na tzw. babciowe. Chodzi o obietnicę Donalda Tuska, że po wygranych przez Platformę wyborach każda młoda matka, która będzie chciała wrócić do pracy, otrzyma pod państwa 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem.

Donald Tusk: "Babciowe" to nie rozdawnictwo

- Pana minister w rządzie PO mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie - przypomniał jeden ze studentów. - A pan obiecuje kolejne programy socjalne. Skąd Pan weźmie pieniądze na ich finansowanie? Czy podwyższanie podatków, czy kolejne zadłużanie państwa? - dopytywał dociekliwy student byłego premiera.

Donald Tusk przyznał, że propozycja "babciowego" spotkała się ze sporą krytyką różnych środowisk: i Leszka Balcerowicza, i Konfederacji. - Usłyszałem że jestem socjalista, który rozdaje pieniądze w odniesieniu do tzw. babciowego, a ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie - przekonywał. - Jeśli kobieta po urodzeniu zdecyduje się na pójście do pracy i to będzie jej wybór, a w zamian otrzyma 1500 zł miesięcznie, żeby móc zapłacić za żłobek albo tej umownej "babci", która się będzie opiekowała dzieckiem, to jeśli będzie zarabiała płacę minimalną, to już w postaci składek i podatków odda państwu więcej niż dostanie - przekonywał.

Tusk mówi o obsesji wspierania ludzi pracujących przez państwo

- Mam obsesję na tym punkcie, żeby państwo zaczęło wspierać tych, którzy chcą pracować - przyznał Tusk. Przewodniczący Platformy tłumaczył, że pieniądze publiczne trzeba traktować jako bodziec do jeszcze większej aktywności i kreatywności, a nie jałmużnę. - Taka osoba, która wraca do pracy z punktu widzenia państwa jest tańsza, a nie droższa od tej, która zostaje w domu - mówił Donald Tusk.

