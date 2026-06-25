Żurek podjął decyzję ws. żony Boguckiego. "To jest po prostu podłe"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-25 9:57

Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zdecydował przenieść Julitę Dziedzic-Bogucką - prywatnie żonę szefa Kancelarii Prezydenta - z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej. Zbigniew Bogucki w rozmowie z RMF FM postanowił odnieść się do degradacji swojej małżonki. Szef KPRP nie krył oburzenia tą decyzją i w bardzo mocnych słowach ocenił zachowanie Żurka.

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, w granatowej marynarce i białej koszuli, patrzący w bok, obok w okręgu Zbigniew Bogucki w okularach i garniturze. Zdjęcie ilustruje decyzję Żurka ws. żony Boguckiego, o której można przeczytać na naszym portalu.
Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS, PAP/Paweł Supernak/ PAP
  • Waldemar Żurek zdecydował się przenieść żonę Zbigniewa Boguckiego z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej.
  • Szef KPRP w mocnych słowach skomentował decyzję ministra sprawiedliwości.
  • Bogucki wprost zasugerował, że mamy do czynienia po prostu z "podłością".

Julita Dziedzic-Bogucka zdegradowana

We wtorek 16 czerwca 2026 roku radio RMF FM poinformowało, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję ws. Julity Dziedzic-Boguckiej. Żona szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do Prokuratury Krajowej! Tym samym została właśnie przeniesiona na stanowisko w Prokuraturze Okręgowej. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anny Adamiak przekazała jedynie, że minister Żurek skorzystał w tej sprawie ze swoich ustawowych uprawnień. Podobne decyzje kadrowe nigdy nie zawierają uzasadnienia, a odwołanie następuje z odpowiednim, trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (WIĘCEJ: Waldemar Żurek uderza w szefa Kancelarii Prezydenta. Jego małżonka została odwołana!).

Bogucki ocenia decyzję Żurka

- Minister nie może mnie złapać, więc próbuje dostać się do mnie w inny sposób. Moja żona ma troje dzieci, wróciła do pracy i prowadzi trudne, wielowątkowe śledztwa, w tym dotyczące podatków VAT. Przez osiem lat pracy w prokuraturze miała bardzo dobre opinie - mówił szef KPRP Zbigniew Bogucki w rozmowie z RMF FM.

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Przekonywał przy tym, że Żurek już od dawna próbował odwołać jego małżonkę, ale nikt nie chciał się na to zgodzić. - Myślę, że wypłyną w tej sprawie dokumenty, które poświadczą, że jest to wyłącznie polityczna akcja wobec kobiety, którą wspiera cały zespół. Jeden człowiek nie mógł tego przeboleć i jest to Waldemar Żurek. To jest po prostu podłe - ocenił.

Na koniec dodał:

- Czy tak postępuje człowiek, który ma minimalną zdolność honorową? Nie, to jest podłość. My sobie poradzimy, ale to jest absurd i coś niedopuszczalnego. Oni się nazywają demokratami? Za chwilę minister będzie decydował, gdzie mają dzieci.

Galeria poniżej: Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości

Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości
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WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW BOGUCKI