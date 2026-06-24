Ołena Zełenskiego poszła w ślady męża. Wykład odwołany w ostatniej chwili

Zełenski odwołuje przyjazd

W Gdańsku w czwartek, 25 czerwca, rusza Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026, której celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz pobudzenie inwestycji w ukraińską gospodarkę. Mimo pierwotnych zapewnień i zaproszenia do udziału kierowanego bezpośrednio przez prezydenta Ukrainy, jego udział w niej stanął pod znakiem zapytania w piątek, kiedy Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Ostatecznie Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie weźmie udziału w wydarzeniu.

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Decyzja w tej sprawie miała zapaść ostatecznie w poniedziałek. We wtorek szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko ogłosiła, że to ona będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas URC 2026. Ruch Zełenskiego nie spowodował jednak odwołania konferencji ani nie wpłynął na decyzję szefów rządów i głów innych państw, które pojawią się w Gdańsku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

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Za jego przykładem postanowiła pójść jego małżonka. Ołena Zełenska miała wziąć udział w debacie "Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership" 25 czerwca o godzinie 16:00 na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas wydarzenia planowano także jej indywidualną prelekcję.

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Informacje o odwołaniu udziału Pierwszej Damy Ukrainy w wydarzeniu potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

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Sonda Czy decyzja o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego będzie mieć wpływ na relacje polsko-ukraińskie? Tak, będzie mieć negatywny wpływ Relacje pozostaną bez zmian Tak, będzie mieć pozytywny wpływ Nie wiem