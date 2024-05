Żukowska zobaczyła zdjęcia Kurskiego z Bożego Ciała i dała do wiwatu! Była ostrzejsza niż brzytwa

Wybory do PE krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kandydujący do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, z okręgu numer 5, Jacek Kurski, jako katolik brał udział w procesji Bożego Ciała. Do sieci wrzucił też kilka zdjęć ukazujących piękną procesję i umieścił wpis dotyczący tematu krzyża. - Tylko pod tym krzyżem tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak - Polakiem. Piękna, wielotysięczna procesja Bożego Ciała w Siedlcach. Z jednej strony cześć, chwała i radość z realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, z drugiej wyczuwalny znak sprzeciwu wobec ataku na Krzyż w przestrzeni publicznej - napisał Jacek Kurski, odnosząc się do niedawnej decyzji prezydenta Warszawy o zakazie wieszania znaków religijnych w miejskich urzędach.

ZOBACZ: Polacy jasno o decyzji Trzaskowskiego ws. krzyży. Niewiarygodne! Sondaż zaskakuje

Wpis Jacka Kurskiego zobaczyła Anna Maria Żukowska, która także jest kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startująca z listy Lewicy, w tym samym okręgu co Kurski, posłanka nie wytrzymała! - Facet miał dwie żony. Ale lesbijce nie pozwoli mieć nawet jednej - brzmi wpis posłanki. Faktycznie, Jacek Kurski ma za sobą już jedno małżeństwo. Natomiast od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Joanną Kurską, z którą wychowuje córeczkę.

NIŻEJ ZDJĘCIA WPROST Z MIESZKANIA ANNY MARII ŻUKOWSKIEJ

Wieczorny Express - Jacek Kurski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.