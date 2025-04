Zbigniew Ziobro boi się nawrotu choroby. Będzie się rehabilitował za granicą

To o Giertychu?! Kaczyński publikuje grafikę i pisze o „najgorszym złu”

Zbigniew Ziobro, po decyzji sądu o niearesztowaniu, nie kryje satysfakcji. - To kompromitacja tej komisji. Nurzają się w kłamstwach, plączą się o własne kłamstwa, brakuje im oleju w głowie, kiedyś za to wszystko "bekną" i odpowiedzą – grzmi polityk PiS w rozmowie z "Super Expressem".

Były szef resortu sprawiedliwości odnosi się również do okoliczności swojego stawiennictwa przed komisją.

- 31 stycznia zostałem dowieziony do Sejmu przez policję, a komisja udawała, że tego nie widziała. To żenujące i kompromitujące - mówił nam.

Mimo problemów zdrowotnych, Ziobro zapowiada powrót do polityki.

- Powiedziałem sobie kiedyś, że jeśli nie odzyskam głosu, to nie wrócę do polityki. Po ciężkiej pracy, cierpliwości i ogromnych wysiłkach lekarzy z Polski i Belgii, którym bardzo dziękuję, mogłem odzyskać głos i jestem dalej zdeterminowany do walki o zdrowie - stwierdził polityk.

Były minister sprawiedliwości przyznaje, że sytuacja jest trudna.

- I chociaż czasami bywa ciężko, jak ostatnio, kiedy lekarze polecili mi dodatkowe badania, bo mam niepokojące wyniki badań krwi, to walczę i jestem dobrej myśli. Zawsze jest jednak ten niepokój w sprawie wznowienia choroby nowotworowej... – wyznaje "Super Expressowi" Zbigniew Ziobro.

