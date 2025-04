co dalej?

Ryszard Cyba, skazany za zabójstwo Marka Rosiaka w biurze PiS w Łodzi w 2010 roku, został w marcu zwolniony z zakładu karnego z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Informację o jego aktualnym miejscu pobytu przekazał resort zdrowia.

Po opuszczeniu więzienia, Cyba trafił do domu pomocy społecznej, a następnie do szpitala psychiatrycznego. Rzecznik łódzkiego sądu okręgowego podkreślił, że nie oznacza to uwolnienia skazanego. Zaznaczył, że "nie było nawet momentu, żeby skazany wyszedł poza kontrolę innych osób".

Stan zdrowia Cyby

Rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej, podpułkownik Arleta Pęconek, wcześniej informowała, że "skazany przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych".

W środę, Grzegorz Gała, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, poinformował, że Cyba nie przebywa już w szpitalu, lecz w domu pomocy społecznej. Dodał, że nie zna przyczyn tej decyzji. "Nas z punktu widzenia sądu okręgowego interesuje tylko aktualne miejsce jego pobytu po to, żebyśmy mieli wgląd w jego stan i mogli go w każdej chwili skontrolować pod kątem możliwości odwieszenia, czyli podjęcia zawieszonego postępowania wykonawczego" – mówił rzecznik.

Ostateczne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym

Wieczorem Ministerstwo Zdrowia przekazało, że Cyba przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. "Współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości" – dodano w komunikacie.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że Ryszard Cyba przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości.— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 2, 2025

