Polacy jasno o decyzji Trzaskowskiego ws. krzyży. Niewiarygodne! Sondaż zaskakuje

Sondaż, został przeprowadzony w dniach 23-24 maja na ogólnopolskiej próbie 1071 respondentów. Sondaż wykazał, że gorzej decyzję prezydenta stolicy oceniają mężczyźni niż kobiety. - Niemal połowa panów uważa ją za zdecydowanie złą, podczas gdy oburzonych nią pań było 39 proc. Również 43 proc. kobiet było z tego powodu zadowolonych, podczas gdy wśród mężczyzn dobrze oceniło tę decyzję 28 proc. - poinformowała "Rzeczpospolita".

Działania prezydenta Warszawy ws. krzyży popierają osoby w średnim wieku oraz po 70. roku życia. - Ciekawie podchodzą do sprawy młodzi (18–29 lat), bo ich głosy zarówno "za" jak i "przeciw" rozłożyły się po równo. Widać także, że akceptacja dla tej decyzji rośnie wraz z wykształceniem, bo aż 66 proc. osób z wykształceniem podstawowym ocenia tę decyzję zdecydowanie źle, podczas gdy w grupie osób po studiach odsetek ten spada do 21 proc. - zauważyła gazeta.

"Rzeczpospolita" podkreśliła, że opinie o działaniach Rafała Trzaskowskiego są spójne z poglądami politycznymi respondentów. - I tak, aż 98 proc. wyborców PiS i 95 proc. głosujących na Konfederację wyraża się o nich negatywnie. Takiego samego zdania jest także 38 proc. elektoratu Trzeciej Drogi. Ale już głosujący na Koalicję Obywatelską podchodzą do tego spokojniej – 70 proc. popiera usuwanie symboli religijnych z instytucji publicznych. Przeciwko jest co piąty ankietowany głosujący na KO. Mieszane uczucia mają wyborcy Nowej Lewicy. Co prawda nikt nie ocenił tego zdecydowanie źle, ale już jako „raczej źle” 22 proc., a kolejne 14 proc. nie miało w tej sprawie zdania - wyliczyła gazeta.

