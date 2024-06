Żukowska nie wytrzymała po tym, co nawypisywał Biedroń. "Robert, na litość boską". W Lewicy wrze, jak w garze!

Rodzicu! Pilnuj 300 plus. Trzeba złożyć wniosek, by dostać pieniądze. 1 lipca rusza program "Dobry Start"

Robert Biedroń na platformie X postanowił odnieść się do doniesień, na temat tego, co dzieje się wewnątrz Lewicy. W tonie łagodzącym spory i waśnie, niczym mędrzec napisał: - Gdy jest trudno, łatwo o kłótnie, złe emocje i decyzje. Ale: lewica wygrywa gdy jest zjednoczona. Przegrywa gdy jest podzielona - skomentował. Długo jednak nie musiał czekać na mocy cios od Anny Marii Żukowskiej, która jednym zdaniem chciała ściągnąć Biedronia na ziemię! Posłanka bez hamulców i zbędnych ceregieli zapytała polityka wprost: - Robert, na litość boską, to jest pusty frazes. Kiedy wygraliśmy wybory? - napisała w odpowiedzi do słów Roberta Biedronia. Faktycznie, ostatnie wybory, parlamentarne, samorządowe czy europejskie, nie były dla Lewicy wielkim sukcesem.

Wiadomo, że Lewica ma w najbliższym czasie rozmawiać o swojej przyszłości. W niedzielę Rada Krajowa Partii Razem zobowiązała przewodniczących do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu Lewicy. - Złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane. (...) Lewica jako całość traci przez to na wiarygodność (...). Zasadnicze zmiany są konieczne, żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami NL i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów - zakomunikowała Partia Razem.

