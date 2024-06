Adrian Zandberg odejdzie z koalicji? Wojna na lewicy!

Rodzicu! Pilnuj 300 plus. Trzeba złożyć wniosek, by dostać pieniądze. 1 lipca rusza program "Dobry Start"

Partia kierowana przez Adriana Zandberga (45 l.) wsparła nowy rząd, ale do niego nie weszła. Teraz jeszcze bardziej dystansuje się od ekipy Donalda Tuska (67 l.). Zapowiada odejście z klubu Lewicy i tym samym opuszczenie rządzącej koalicji, jeżeli nie dojdzie do zmiany kursu. - Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży – czytamy w komunikacie. Dlatego zdaniem władz Razem potrzebne są zmiany. - Żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów - zdecydowano.

- Rozwalenie tej koalicji przez Razem byłoby głupotą. Szczególnie teraz na początku wakacji, kiedy nikt by tego nie zauważył - komentuje politolog dr Bartosz Rydliński (39 l.). Ewentualne odejście Zandberga i szóstki jego posłów z klubu nie doprowadzi do utraty większości przez rząd KO, PSL, PL 2050 i Lewicy. Za ekipa Donalda Tuska głosowało w Sejmie 248 osób.

NIŻEJ ZDJĘCIA, KTÓRA POKAZUJĄ, JAK MIESZKA ZANDBERG