Rząd obiecał realizację 100 konkretów na 100 dni. Zobacz ile udało im się zrealizować 500 dni po przejęciu władzy

Zrealizowana niespełna 1/3 konkretów

- Cała Polska zna te konkrety, cała Polska będzie nas z tego rozliczała, nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć, że nie obawiamy się żadnej z tych obietnic, zostaną zrealizowane - to słowa premiera Donalda Tuska z expose wygłoszonego 13 grudnia 2023 roku. Po 500 dniach okazuje się, że zrealizowano zaledwie 32 obietnice. To między innymi finansowanie in vitro z budżetu, tzw. kasowy VAT, czy babciowe. Jednak lista niezrealizowanych zapowiedzi na stronie Koalicji Obywatelskiej jest zdecydowanie dłuższa. otwiera ją kwota wolna od podatku podwyższona do 60 tysięcy złotych. - Biorąc pod uwagę kilka podmiotów tworzących koalicję i blokowanie Andrzeja Dudy różnych spraw to uważam, że to jest i tak bardzo dobry wynik - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak w "Sednie Sprawy"

Polegliśmy w wielu obszarach

Witczak uważa, że to prezydent jest głównym blokującym działania obecnego rządu. Jego zdaniem Andrzej Duda nie tylko sypie piach w tryby sprawnie działającej rządowej maszyny, ale nawet wkłada kij w szprychy roweru, którym jedzie premier. - Niestety polegliśmy w bardzo wielu obszarach jeżeli chodzi o współpracę z prezydentem. Bardzo dużo spraw byłoby odblokowanych wtedy, kiedy by Andrzej Duda współpracował z większością parlamentarną bo nawet nie chodzi o Platformę Obywatelską, czy o konkretnego premiera (...) Więc nie daje się tego zrobić w sposób taki idealny jakby można to robić po pierwsze wtedy, kiedy by prezydent nie przeszkadzał konkludując i po drugie wtedy, kiedy byśmy samodzielnie sprawowali władzę jako Koalicja Obywatelska - mówi Mariusz Witczak i zapowiada, że radyklane przyspieszenie nastąpi po wyborach prezydenckich.

Sedno Sprawy: M. WITCZAK: RZĄD NIE MA SPRAWCZOŚCI BO PREZDYENT BLOKUJE REFORMY PO WYBORACH RZĄD PRZYSPIESZY