Żrą się na lewicy. Tomasz Trela zaatakował Leszka Millera, dosadna odpowiedź przyszła szybko!

Od 24 grudnia w Polsce obowiązują nowe regulacje dotyczące ogłoszeń o pracę. Zgodnie z unijną dyrektywą, w ogłoszeniach muszą być zamieszczane formy męskie i żeńskie lub neutralne płciowo. Ma to na celu uniknięcie dyskryminacji na etapie rekrutacji. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekonuje, że chodzi o równe traktowanie i walkę z dyskryminacją na rynku pracy. Były premier Leszek Miller skrytykował nowe przepisy w mediach społecznościowych. Jego zdaniem, Lewica odniosła "wielki sukces", ponieważ z rynku pracy znikają stolarz, przedszkolanka i opiekunka, bo "mają płeć". – A płeć – jak wiadomo – jest dziś podejrzana – ironizował Miller.

Były premier dodał, że zamiast tradycyjnych nazw zawodów pojawiają się "osoby wykonujące prace stolarskie", "osoby realizujące czynności wychowania przedszkolnego" oraz "osoby do spraw opiekuńczych". – Lepiej wszystko rozmyć, bo dotychczasowe nazewnictwo może kogoś urazić, wykluczyć albo – co gorsze – pozwolić się domyślić, kto robi co i dlaczego. Skoro nie wolno już nazywać rzeczy po imieniu, to nie ma się co dziwić, że coraz trudniej odróżnić zdrowy rozsądek od absurdu – napisał na platformie X Miller.

Wpis Millera spotkał się z ostrą reakcją Tomasza Treli. Poseł Lewicy zarzucił byłemu premierowi, że "dowozi paliwo PiS-owi i Konfederacji". – Oni zacierają ręce, my czujemy zażenowanie. Coraz niższe te pańskie końce! – stwierdził. Na odpowiedź Millera nie musiał długo czekać. - Panie Trela, proszę się nie przejmować, bo ja piszę do ludzi inteligentnych, a więc nie do pana - odparł mocno. – Panie Miller, z czerwonego dywanu prosto na brunatną wycieraczkę. Droga od towarzysza do zwykłego kamrata to nie jest intelektualna ewolucja – to polityczny nekrolog - dodał zatem Trela.

