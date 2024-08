Znów szykuje się spięcie na linii prezydent - premier? Wysłali specjalne pismo

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Kancelaria Prezydenta czeka na formalne przedstawienie prezydentowi Andrzejowi Dudzie kandydatury Piotra Serafina na komisarza UE. Premier Donald Tusk informował, że jeszcze w tym tygodniu będzie chciał skonsultować tę kandydaturę z prezydentem. Minister Kolarski powiedział w czwartek (15 sierpnia) wieczorem w Polsat News, że aby rozwiać wątpliwości, szefowa kancelarii prezydenta w środę skierowała do szefa kancelarii premiera pismo informujące, że w przypadku rekomendowania kandydata na komisarza UE procedura jest bardzo jasna.

- Nie chodzi o jakieś poinformowanie, tylko o konkretną rzecz. Potrzebny jest dokument, informujący o tym, że zgodnie z zapisami ustawy (...) kandydatura zostaje przedstawiona w formie dokumentu przesłanego do prezydenta wraz z portfolio, z informacją o samym kandydacie, tak jak ma to miejsce w przypadku nominacji sędziowskich czy profesorskich - powiedział Kolarski. Prezydencki minister zaznaczył, że w interesie państwa polskiego jest, aby wokół wyboru polskiego komisarza nie było żadnych wątpliwości. Podkreślił, że tzw. ustawa kompetencyjna, przyjęta przez większość parlamentarną, jest częścią polskiego ustawodawstwa.

Piotr Serafin - kim jest?

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że kandydatem Polski na unijnego komisarza będzie obecny szef polskiej placówki przy UE Piotr Serafin. Według szefa rządu jest bardzo prawdopodobne, że Serafin obejmie stanowisko komisarza ds. budżetu. Serafin ze sprawami europejskimi związany jest przez całe zawodowe życie. Wykształcony na Uniwersytecie Warszawskim, SGH oraz brytyjskim University of Sussex, Serafin od 1998 r. był urzędnikiem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie w latach 2008-2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu. Po włączeniu UKIE w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2010 r. Serafin został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie. Pozostał na nim jednak niecałe dwa miesiące, ponieważ potem zaczął pełnić funkcję zastępcy szefa gabinetu komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego. W 2012 r. ponownie wrócił do MSZ jako minister ds. europejskich i pełnomocnik ds. europejskich premiera.

Ustawa kompetencyjna. Na czym polega?

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, tzw. ustawa kompetencyjna, zakłada, że rząd ma przedkładać prezydentowi propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE; rzecznika generalnego TSUE; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów oraz dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Prezydent - zgodnie z tą ustawą - w terminie 21 dni może wyrazić zgodę bądź odmówić desygnowania kandydata.

