Prezydent Karol Nawrocki zaprasza na Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie, podkreślając jego rolę w jednoczeniu Polaków.

Marsz pod hasłem "Jeden naród - silna Polska" ma pokazać światu jedność i determinację Polaków w budowaniu silnego kraju.

Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego, a o 14:00 uczestnicy ruszą w kierunku błoni stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości to tradycyjne spotkanie tysięcy patriotów, którzy z biało-czerwoną flagą świętują niepodległość, pokazując miłość do ojczyzny

Zaproszenie prezydenta i hasło marszu

W sobotę na platformie X (dawniej Twitter) pojawiło się nagranie, w którym prezydent zaprasza do stolicy na wspólne obchody narodowego święta. Film, wzbogacony o fotografie z poprzednich edycji marszu, opatrzono podpisem: „Do zobaczenia na Marszu Niepodległości!”. To oficjalne stanowisko i zachęta do masowego udziału w wydarzeniu, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy uczestników.

„Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia” – mówi w nagraniu prezydent. Prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie zachęcił do udziału w corocznym Marszu Niepodległości. Podkreślił, że jest to już tradycja, w ramach której Polacy pokazują swoje przywiązanie do ojczyzny. „Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami” – zaznaczył Nawrocki.

Jaki jest harmonogram i trasa Marszu Niepodległości?

Organizatorzy przedstawili już kluczowe informacje dla wszystkich, którzy planują wziąć udział w wydarzeniu. Trasa przemarszu od kilku lat pozostaje niezmienna, co ułatwia logistykę zarówno uczestnikom, jak i służbom porządkowym. Marsz tradycyjnie przejdzie centralnymi ulicami Warszawy, łącząc dwa brzegi Wisły.

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego, a jego oficjalne otwarcie zaplanowano na 14.00. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy wyruszą w stronę błoni stadionu PGE Narodowego, przechodząc Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego. Zakończenie marszu w tym miejscu stało się już tradycją, gdzie zwykle odbywają się koncerty i przemówienia.

Wizja zjednoczonego narodu jako sygnał dla świata

W swoim apelu Karol Nawrocki zwrócił uwagę na ideowe przesłanie tegorocznego marszu, które wykracza poza samo świętowanie odzyskania niepodległości. Hasło przewodnie ma jednoczyć i stanowić manifestację siły polskiego narodu. To ważny kontekst, zwłaszcza w obliczu dynamicznej sytuacji geopolitycznej i wewnętrznych debat w kraju.

Jak dodał, w tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Jeden naród - silna Polska”, co ma być sygnałem jedności i determinacji w budowaniu silnego państwa. Prezydent podkreślił, że jest to wyjątkowa szansa na wysłanie pozytywnego komunikatu w świat. „To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę” – powiedział. Apel o jedność „ponad wszelkimi podziałami” ma być głównym motywem przewodnim, który organizatorzy chcą podkreślić podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie.

