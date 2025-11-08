Pożegnali wielką damę polskiej kultury. Kidawa-Błońska przesłała piękny wieniec

Pożegnanie Elżbiety Pendereckiej

Elżbieta Penderecka została pośmiertnie uhonorowana Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczpospolitej Polski, w szczególności w popularyzowaniu kultury muzycznej w Polsce i na świecie”. Na ręce córki odznaczenie wręczył sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski. - „Z głębokim żalem żegnam wszechstronnie utalentowaną i rozmiłowaną w sztuce znakomitą organizatorkę, opiekunkę młodych artystów, osobę wybitnie zasłużoną dla polskiej kultury wysokiej, jej popularyzacji na kilku kontynentów” – wskazał w liście prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że była ona nie tylko żoną i muzą Krzysztofa Pendereckiego, ale także menedżerem.

„Miano człowieka-instytucji Elżbieta Penderecka zyskała również dzięki niezwykłej inwencji i energii, które wkładała w przygotowania wielu znaczących przedsięwzięć muzycznych w kraju i na świecie. Festiwale, przeglądy i koncerty okolicznościowe, którym poświęcała czas jako organizatorka, promotorka, dyrektor artystyczna, przewodnicząca rady programowej, a nade wszystko autorytet i znawczyni w materii muzycznej, były zawsze wielkimi wydarzeniami na najwyższym poziomie artystycznym i organizacyjnym” – zaznaczył prezydent.

Znani ze świata polityki, którzy zmarli w ostatnim roku. O nich będziemy pamiętali [GALERIA]

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest przez Prezydenta RP osobom, które dzięki swojej działalności przyniosły znaczną korzyść państwu lub obywatelom poprzez ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Z kolei w imieniu marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej został podczas uroczystości pogrzebowych złożony wieniec z biało-czerwonych róż.

Elżbieta Penderecka spocznie obok męża w Panteonie Narodowym w kryptach kościoła Piotra i Pawła. Pożegnanie zmarłej rozpoczęło się w piątek wieczornicą poświęconą jej pamięci, opatrzoną muzyką w wykonaniu Sinfonietty Cracovii i poezją Norwida, którą czytali aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski. W kościele została wystawiona księga pamiątkowa.

Spoczęła w Panteonie Narodowym

Elżbieta Penderecka (ur. 1947 r. w Krakowie) zmarła nagle 31 października w wieku 78 lat. Była pomysłodawczynią i organizatorką wydarzeń artystycznych w kraju i na świecie, twórczynią międzynarodowych festiwali. Angażowała się w projekty edukacyjne rozwijające młodych muzyków, wspierała kariery polskich artystów i zespołów. Przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, stanowiącej oficjalną orkiestrę Krakowa.

W 1990 założyła i do 1995 kierowała pierwszą prywatną agencją kulturalną Heritage Promotion of Music and Art. Od 1992 pomagała mężowi w organizacji Festiwalu im. Pablo Casalsa w San Juan w Portoryko (Krzysztof Penderecki był dyrektorem artystycznym tego festiwalu w latach 1992–2002). Była współzałożycielką Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. W latach 1996–2000 przewodniczyła radzie programowej Festiwalu Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury, a w 1998 była dyrektorem artystycznym Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego.

Stworzyła i przez 29. edycji organizowała Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, uznawany za jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej. Została także dyrektorem generalnym festiwalu pianistycznego, zapoczątkowanego w 2004 w Warszawie i stanowiącego kontynuację festiwalu „Mistrzowie fortepianu – wielkie talenty”. W 2005 zainicjowała powstanie Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, złożonej z najzdolniejszych studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Od 1965 roku prowadziła sekretariat męża Krzysztofa Pendereckiego, a po śmierci kompozytora w 2020 roku dbała o zachowanie jego dziedzictwa twórczego.

Panteon Narodowy w kryptach kościoła św. św. Piotra i Pawła w Krakowie jest miejscem spoczynku i upamiętnienia wybitnych Polaków, którzy wnieśli wkład w rozwój kultury i cywilizacji – kontynuacją krypty zasłużonych na Skałce. Spoczywają w nim Zygmunt Wróblewski, Karol Olszewski, Sławomir Mrożek, Krzysztof Penderecki i Adam Zagajewski.