Znani politycy, którzy po raz pierwszy dostali się do Sejmu

Sensacją w wyborach w okręgu sosnowieckim jest Łukasz Litewka. Ten 34-lani radny z Sosnowca startował do wyborów z ostatniego miejsca na liście Nowej Lewicy. Okazało się jednak, że swoim wynikiem (40,5 tys. głosów) przyćmił wynik lidera ugrupowania, startującego z pierwszej pozycji – Włodzimierza Czarzastego (22,3 tys, głosów). Jak udało mu się podbić serca wyborców? Zamiast promować swoją osobę, zachęcał w kampanii do przygarnięcia psów ze schroniska oraz włączył się do pomocy charytatywnej dla dzieci.

W Sejmie zadebiutuje też jeden z dwóch liderów Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia. Ten były dziennikarz i prezenter telewizyjny włączył się do polityki kilka lat temu, ogłaszając start w wyborach prezydenckich. Wyborów nie wygrał, ale miał na tyle duże poparcie społeczne, że założył własne ugrupowanie: Polska 2050 Szymona Hołowni.

Mentzen debiutuje w Sejmie

Posłem zostanie też Sławomir Mentzen, prezes Konfederacji – przedsiębiorca, właściciel biura rachunkowego i producent piwa. Zajął się polityką już w 2007 r. a w roku 2019 zasłynął „piątką Mentzena”: - Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować – mówił wówczas polityk.

Sejmową debiutantką jest też Aleksandra K. Wiśniewska. Polityczka Koalicji Obywatelskiej była wolontariuszką pomagającą migrantom w Europie Zachodniej. Jej ojcem jest Radosław Wiśniewski, były prezes spółki Redan, właściciela sieci sklepów z odzieżą.

Z ramienia KO do Sejmu wszedł także Sebastian Kościelnik – uczestnik wypadku drogowego z limuzyną premier Beaty Szydło. Sprawa wypadku ciągnie się wciąż za nim. Postępowanie było umorzone, ale zostało niedawno wznowione, gdyż Kościelnik nie uiścił orzeczonej w wyroku nawiązki na rzecz byłej premier oraz drugiego z pokrzywdzonych.

Z pałacu do parlamentu

W sejmowych ławach po raz pierwszy zasiądą wkrótce współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszym jest szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta - Marcin Przydacz, a drugim szef Gabinetu Prezydenta RP, Paweł Szrot.

Posłem po raz pierwszy zostanie także Michał Kołodziejczak – lider rolniczej AgroUnii, który próbował nawiązać współpracę ze wszystkimi partiami i środowiskami politycznymi, ale ostatecznie to KO zaoferowała mu miejsce na liście do Sejmu.

Ostatnim sejmowym debiutantem w naszym zestawieniu jest Bogusław Wołoszański – dziennikarz, popularyzator historii, twórca znanego programu „Sensacje XX wieku”.

