Kim jest Sławomir Mentzen? Młody polityk podbija sieć

Wróci do polskiej polityki?

Co dziś robi była premier?

Sławomir Mentzen przyszedł na świat 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Kształcił się w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Warto zaznaczyć, że Sławomir Mentzen ma licencjat z dziedziny fizyki teoretycznej. Uzyskał tytuł doktora, pisząc rozprawę na temat długu publicznego pod tytułem „Optymalizacja poziomu długu publicznego w świetle ekonomii matematycznej”.

Biznes Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen wykorzystał swoją wiedzę zdobytą na studiach w praktyce. W 2010 postanowił otworzyć kantor wymiany walut, a po trzech latach za zarobione pieniądze otworzył kolejne biznesy. W 2013 roku założył kancelarię Mentazen i Kapica, gdzie można zasięgnąć usług dotyczących rachunków, księgowości i doradztwa podatkowego, a trzy lata później został prezesem Biura Rachunkowego Amicus. Z kolei w 2020 roku rozpoczął produkcję piwa pod nazwą Browar Mentzen. W tym samym roju dołączył do Kongresu Polskiego Biznesu. W 2021 roku z kolei założył kancelarię podatkową z oddziałami w Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Sławomir Mentzen w polityce

Sławomir Mentzen rozpoczął swoją przygodę z polityką w 2007 roku, wstępując w szeregi Unii Polityki Realnej, jednak po dwóch latach sprawowania funkcji prezesa toruńskiego oddziału partyjnego wycofał się z tej działalności. Następnie dołączył do partii KORWiN jako prezes okręgu toruńskiego oraz szef rady naukowej. W 2017 roku został wiceprezesem partii. W 2019 roku zasiadł w radzie liderów koalicji Konfederacji Wolności i Niepodległości, w październiku 2022 roku zajął miejsce dotychczasowego prezesa Konfederacji Janusza Korwin Mikkego.

Kontrowersyjny slogan Sławomira Mentzena

W czasach kampanii wyborczej na przełomie kwietnia i maja 2019 roku Sławomir Mentzen zaangażował się w promowanie tak zwanej piątki Konfederacji. - Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować – mówił wówczas polityk. Słowa wzbudziły wtedy ogromne kontrowersje, a w 2022 roku prokuratura okręgowa w Częstochowie nakazała zabezpieczenie materiałów promocyjnych z kontrowersyjnym sloganem w calu zbadania sprawy pod katem nawoływania do nienawiści.

Prywatne życie Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen jest żonaty. Jego ukochana to Agnieszka Mentzen, piękna blondynka o niebieskich oczach. Mają razem troje dzieci, dwie dziewczynki i chłopca. Całą rodziną wspólnie podróżują, zwiedzając najciekawsze zakątki Polski i nie tylko.

Sonda Jak oceniasz działalność polityczną Sławomira Metzena? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć