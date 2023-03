Sławomir Mentzen ministrem finansów w rządzie PiS - Konfederacja? "Ciekawy eksperyment"

Wiceminister rolnictwa nie tylko widzi Sławomira Mentzena w przyszłym rządzie, ale wręcz agituje na rzecz polityka Konfederacji - Chciałbym, żeby wyborca liberalny z dużego miasta, jeżeli nie chce poprzeć Zjednoczonej Prawicy, to niech głosuje na Mentzeza. Głos na Tuska, czy Hołownię to zły głos - instruuje Janusz Kowalski. Polityk Solidarnej Polski pytany o ewentualny koalicję PiS z Konfederacją, wyraził zaskakującą opinię - Mentzen byłby dobrym eksperymentem na stanowisku ministra finansów - uznał Kowalski. Gość Sedna Sprawy podkreśla, że ludzie, którzy mają podobne poglądy powinni ze sobą rozmawiać - Ja bym za takim rządem zagłosował bez żadnego problemu, to mogłoby być ciekawe rozwiązanie - dodaje. Kilka dni temu o współpracy z PiS nie wykluczał jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke - W jesiennych wyborach parlamentarnych Konfederacja nie zdobędzie samodzielnej większości, a ewentualną koalicję może utworzyć z tą partią, która obieca realizację największej części jej postulatów - tak w Radiu Plus mówił doświadczony polityk.

