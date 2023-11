Expose Morawieckiego i Tuska tego samego dnia? Sensacyjna zapowiedź marszałka Sejmu

no, no... nie pogadasz!

11 grudnia Morawiecki wygłosi expose

Podczas popołudniowego spotkania premier Mateusz Morawiecki i marszałek Hołownia rozmawiali o planowanych projektach ustaw, które rząd zamierza wkrótce wprowadzić do Sejmu. – Proponujemy przedłużenia zerowego VAT od 1 stycznia, tak samo jak niższych cen energii i wakacji kredytowych – poinformował szef rządu. Dodał też, że zaproponował marszałkowi Sejmu termin swojego expose. – Będzie to 11 grudnia, godzina 10 – poinformował Mateusz Morawiecki.

Według późniejszej relacji Szymona Hołowni, premier zamierza wykorzystać cały konstytucyjny termin do ogłoszenia expose, czyli 14 dni. – Będzie to 11 grudnia. Zaproponowałem premierowi godzinę 10 – podkreśla marszałek Sejmu. Według niego, premier zamierza mówić w Sejmie przez godzinę.

Expose Tuska tego samego dnia?

– Później przewidujemy dyskusję, która może potrwać 3-4 godziny. Następnie ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad votum zaufania dla rządu. Następnie ogłoszę przerwę i będą oczekiwał na zgłoszenie kandydatów na premiera w drugim kroku. Ten krok nigdy nie był procedowany w Sejmie. Ten drugi krok robimy po raz pierwszy. Liczba kandydatów jest skończona. Będzie wystąpienie wnioskodawcy i oświadczenia klubów i kół i popołudniu, wczesnym wieczorem możemy przejść do wybory nowego prezesa Rady Ministrów. Następna więc będzie część tej procedury – wyboru nowego premiera Donalda Tuska. Jeśli pan premier zechce aby dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia (godziny nocne), nie będę miał nic przeciw temu. Jeśli taka będzie jego wola, możemy rozstać się tego dnia, a expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów możemy przełożyć na kolejne posiedzenie Sejmu we wtorek – wyjaśnił marszałek Sejmu podczas konferencji prasowej.