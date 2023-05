Ziobro zaskakująco do Morawieckiego: Pełna zgoda

Kulisy ogłoszenia 800 plus. Kto na to wpadł?

Od kilku tygodni na opozycji trwa dyskusja, czy iść razem na wybory czy na oddzielnych listach. Już wiadomo, że wspólny blok stworzą PSL oraz Polska 2050. Tymczasem w obozie władzy również taktyka na wybory nie jest do końca ustalona. Wciąż nie wiadomo, czy PiS wystartuje sam czy też weźmie na listy polityków Suwerennej Polski i do wyborów pójdzie pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. W ostatnim czasie między politykami obydwu partii doszło do wymiany zdań. Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek 15 maja był gościem w Polsat News stwierdził, że Suwerennej Polsce nie wyszła reforma sądownictwa. Co ciekawe, zgodził się z nim minister sprawiedliwości, który napisał na Twitterze, że w pełni zgadza się z premierem, ale zastrzegł jednocześnie, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości zostały zablokowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, a potem przez "unijny szantaż". Zbigniew Ziobro zaznaczył jednocześnie, że słowa szefa rządu przyjmuje w dobrej wierze. Na Twitterze umieścił również zdjęcia dokumentów z planowanej reformy sądownictwa.

Premierze @MorawieckiM pełna zgoda, że reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak jak wspólnie chcieliśmy. Tyle że - przypomnę - najpierw zablokowały ją weta prezydenta. A potem unijny szantaż, którym od lat tłumaczy Pan brak swojej zgody na dalszą reformę sądownictwa. Apel do… pic.twitter.com/TRnJ3w99TX— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) May 16, 2023

