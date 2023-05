Kulisy ogłoszenia 800 plus. Kto na to wpadł?

Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji programowej postanowił odsłonić karty i przedstawił konkretne propozycje, które mają skusić wyborców. Prezes PiS zadeklarował, że od 1 stycznia 2024 świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 złotych. Jak ustalili dziennikarze Interii, wąskie grono kierownictwa partii zastanawiało się nad tym od dawna, ale z wewnętrznych badań wynikało, że takie rozwiązanie nie przyniesie większych korzyści. Do zmiany decyzji doszło, kiedy Donald Tusk ogłosił "babciowe". Wtedy Jarosław Kaczyński i jego najważniejsi współpracownicy doszli do wniosku, że nadszedł odpowiedni moment na taką deklarację wyborczą. - Wybierają prezes z premierem: decyzję polityczną podejmuje Jarosław Kaczyński, ale na podstawie konsultacji z szefem rządu. Bo to Mateusz odpowiada za to, jak to się spina finansowo - twierdzi informator Interii. Ostatecznie Jarosław Kaczyński dał się przekonać i postanowił ogłosić waloryzację świadczenia. Do tego pomysłu odniósł się już Donald Tusk, który chce, by 500 plus zostało podniesione nie w styczniu w 2024 roku, ale już 1 czerwca 2023 roku.

