Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 146.05.2023

Zastępca Hołowni: "800 plus tak, ale dla najbiedniejszych". Kobosko mówi o szaleństwie obietnic

Michał Kobosko zapowiada, że jego partia, na etapie prac sejmowych, będzie proponowała wprowadzenie kryterium dochodowego do programu 800 plus. Zdaniem wiceprzewodniczącego Polski 2050 kampanijny wyścig, głównie pomiędzy PiS i PO, przybiera niebezpieczny obrót. -Boję się do czego dojdziemy w tym szaleństwie obietnic - mówi Michał Kobosko w programie "Sedno Sprawy"