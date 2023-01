i Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS Zbigniew Ziobro

Wybory 2023

Ziobro wprost: Przygotowujemy się do samodzielnego startu, jesteśmy też gotowi na koalicję z PiS

Wybory 2023 to najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku. Już pojawiają się doniesienia na temat możliwych scenariuszy, politycznych koalicji, wspólnych list. Na który wariant wyborczy zdecyduje się Solidarna Polska? Zbigniew Ziobro stwierdził: - Jako Solidarna Polska przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach, jesteśmy też gotowi do koalicji z PiS, ale nie za cenę rezygnacji z naszych przekonań - powiedział we wtorek (17 stycznia) w Polsat News minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro.