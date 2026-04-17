Ziobro szykuje się do sądowej batalii. Podał szczegóły!

Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od jesieni 2025 roku przebywa na Węgrzech. Dostał tam azyl polityczny i nie zamierza powracać do Polski. Jednak po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, które odbyły się kilka dni temu, los polskiego polityka nie jest już taki pewny.

Lider partii Tisza, Péter Magyar, która to wygrała wybory, a więc przyszły prezydent, już jakiś czas temu przyznał wprost, że jeśli zwycięży, to Ziobro, ale też Marcin Romanowski, nie będą mieli czego szukać na Węgrzech: - Wydalimy ich pierwszego dnia. Myślę, że będą w drodze do Moskwy lub Mińska - stwierdził w czasie jeden z konferencji jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Zaś w pierwszym przemówieniu po wygranych wyborach potwierdził te zamiary słowami:

Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że jeśli nie mają nic do ukrycia, to powinni wrócić do domu i stanąć przed narodem. Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc powinien znać polski system sądownictwa. Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń. Ale to nie moja sprawa. Znajdziemy zatem metodę. No, chyba że już wyjechali. Ale jeśli nie wyjechali, to poddamy ich ekstradycji do Polski - zapowiedział stanowczo.

W czasie rozmowy z TVN24 Ziobro został został zapytany, czy nie uważa, że ucieczka przed polskim wymiarem sprawiedliwości jest kompromitująca. - Kompromitujące jest to, że mamy premiera, ministra, którzy notorycznie łamią prawo i boją się starcia ze mną na uczciwych i jasnych warunkach - ocenił. Po czym dodał: - Przygotowuję się z prawnikiem do batalii przed węgierskim sądem.

O co mu konkretnie chodzi? Polityk ma zamiar pokazywać podczas niej "nadużycia władzy" Donalda Tuska. Dopytany zaś przez dziennikarza, czy ma genewski dokument, który umożliwiłby mu opuszczenie strefy Schengen, odparł, że posiada wszystkie dokumenty, które są należne osobie, mającej azyl polityczny na Węgrzech. Więcej szczegółów zaś nie podał. Nie odpowiedział także na pytania o to czy zamierza porzucić Budapeszt albo czy kontaktował się ze środowiskiem prezydenta Serbii lub administracją USA w sprawie ewentualnego wyjazdu.

