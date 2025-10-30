Spotkanie Viktora Orbana ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie.

Orban oskarża polski rząd o "nagonkę" na Ziobrę.

Ziobro zaprzecza, jakoby ubiegał się o azyl polityczny na Węgrzech.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze trafił do Sejmu.

Orban Spotyka Się z Ziobrą w Budapeszcie: Co To Oznacza?

W czwartek 30 października w Budapeszcie doszło do spotkania premiera Węgier, Viktora Orban ze Zbigniewem Ziobrą byłym ministrem sprawiedliwości Polski. Informację o tym spotkaniu Orban obwieścił na swoim profilu na Facebooku, co nadało sprawie dodatkowego rozgłosu.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Orban nie szczędził słów krytyki pod adresem polskiego rządu. Jak napisał: „Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd Polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę”.

- Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy - napisał Orban.

Pokaz filmu "Przejęcie" w Budapeszcie. To dlatego Ziobro spotkał się z Orbanem

Zbigniew Ziobro uczestniczył w Budapeszcie w dyskusji towarzyszącej pokazowi filmu dokumentalnego „Przejęcie” w reżyserii Marcina Tulickiego. Film ten ma za zadanie przedstawić „demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów” przez rząd Donalda Tuska.

W spotkaniu uczestniczył również Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier. Razem z byłym ministrem sprawiedliwości komentował on przyznanie na Węgrzech azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Polski. To wydarzenie rzuca cień na relacje między Polską a Węgrami, zwłaszcza w kontekście toczących się w Polsce postępowań prawnych.

Ziobro nie zabiega o azyl na Węgrzech

Portal wPolityce.pl donosi, że Zbigniew Ziobro zaprzeczył, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech.

- Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju – miał powiedzieć Ziobro w rozmowie z portalem.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, który jest obecnie posłem PiS. Wniosek dotyczy również zatrzymania i aresztowania Ziobry. Sprawa ma związek z podejrzeniami o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wniosek prokuratury został skierowany do kontroli formalnej, po czym trafi do samego Ziobry i sejmowej komisji.

