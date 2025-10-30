Pilne! Ośmiu oskarżonych w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich poseł Matecki

Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła Dariusza Mateckiego (PiS).

Sprawa dotyczy tzw. „wątku szczecińskiego” śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy zarzucają oskarżonym m.in. działanie na szkodę interesu publicznego i nieprawidłowe wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw.

Postępowanie ma charakter wielowątkowy, wcześniej zarzuty usłyszeli również urzędnicy związani z byłym kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Akt oskarżenia został skierowany do sądu 30 października 2025 r., a śledztwo w innych wątkach nadal trwa.

Prokuratura Krajowa potwierdza: akt oskarżenia trafił do sądu

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, do sądu trafił akt oskarżenia obejmujący osiem osób, w tym parlamentarzystę PiS Dariusza Mateckiego. Śledczy zarzucają im m.in. działanie na szkodę interesu publicznego oraz nieprawidłowe wykorzystanie funduszy przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw.

To część szeroko zakrojonego postępowania dotyczącego tzw. Funduszu Sprawiedliwości, który według prokuratury, miał być wykorzystywany niezgodnie z celem ustawowym.

„Wątek szczeciński” w śledztwie

Akt oskarżenia dotyczy wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości w regionie szczecińskim, gdzie według ustaleń śledczych, miało dochodzić do nieprawidłowości przy rozdziale grantów i dotacji.

Śledztwo prowadzone przez zespół prokuratorów ma charakter wielowątkowy. Wcześniej, w ramach innych części postępowania, zarzuty usłyszały osoby związane z byłym kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kim jest Dariusz Matecki?

Dariusz Matecki to poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej znany działacz Solidarnej Polski. Był jednym z najbliższych współpracowników byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W przeszłości kierował m.in. szczecińską radą miasta i był aktywny w mediach społecznościowych, gdzie promował działania resortu sprawiedliwości.

To właśnie z jego działalnością, jak wskazują media, wiązany jest jeden z lokalnych wątków śledztwa dotyczącego wydatkowania środków publicznych.

