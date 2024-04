Ziobro przekazał nagle wstrząsające wieści! Chodzi o Tuska

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebył niedawno trudną operację w związku z rakiem przełyku. Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express”, najpewniej w maju ma on zostać wezwany przed oblicze komisji śledczej ds. Pegasusa. Tymczasem, jak się okazało, polityk podzielił się zaskakującą informacją w sprawie przeszukań, jakie ABW dokonało w jego domu. Padły mocne oskarżenia, ponieważ winą za całą tę sytuację obarcza on premiera Donalda Tuska.

– Do mnie dotarła informacja jeszcze w grudniu, że Tusk jakiś czas temu odgrażał się na spotkaniu osób zaufanych, że zniszczy mnie i moją rodzinę za ujawnienie zeznań pewnego dżentelmena, pana W., którego przedstawiał w swoim czasie na konferencji prasowej jako jednego z najbardziej wiarygodnych świadków koronnych w Polsce i w oparciu o jego relacje nikczemnie, cynicznie oskarżał PiS o jakiś wspólny spisek z Rosją w kontekście nagrań w „Sowie i Przyjaciele” – mówił Zbigniew Ziobro na antenie telewizji „wPolsce.pl”

Zaznaczył, że ta zapowiedź premiera w stosunku do niego „padła w rozmowie z jego najbliższymi współpracownikami, w tym jednym członkiem rządu”. Zdaniem Lidera Suwerennej Polski, zlecone przez służby działania, miały rodzaj politycznej zemsty za sprawą przesłuchiwanego niegdyś świadka koronnego. – W tej sytuacji znając materiał dowodowy, wiedząc, że jego wiarygodność jest ograniczona, wiedziałem, że elementem jego zeznań są również relacje, że wręczył łapówkę, o ile pamiętam 600 tys. euro w reklamówce z Biedronki synowi Tuska dla pana Tuska seniora. Jeżeli Donald Tusk tak chętnie i skwapliwie korzystał z tego „wiarygodnego” świadka (…), to dałem mu okazję, by się zmierzył z dalszą częścią zeznań tego pana. To wywołało z całą pewnością jego nienawiść – stwierdził Ziobro i dodał, że chodziło tak naprawdę „o manifestację brutalnej siły i agresji w stosunku do niego”.

W galerii poniżej zobaczysz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę:

– Oni to robili na zamówienie polityczne, to był element teatru politycznego, jeśli to nazwać w ogóle teatrem, bo to może niewłaściwe słowo do tej brutalnej siły, która miała być manifestem sprawczości Tuska – dodał. – To były bardzo wiarygodne informacje, że zemści się nie tyle na mnie, co na mojej rodzinie, że biorę to jak najbardziej pod uwagę, bo to jest postać nasycona nienawiścią i niezwykle przewrotna – mówił w wywiadzie Zbigniew Ziobro.