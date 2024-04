Sroka: musi stanąć przed komisją! Wójcik: To nieludzkie!

Zapraszamy do oglądania!

Komentarze do ataku na wolontariuszy

Kandydat na prezydenta Katowic stracił poparcie m.in. Polski 2050! To efekt postawionych mu szokujących zarzutów!

Sroka: wyznaczymy termin przesłuchania

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Zbigniew Ziobro (54 l.) zostanie wezwany przed oblicze komisji śledczej ds. Pegasusa najpewniej w maju. - To za czasów Ziobry przekazano środki z Funduszu Sprawiedliwości na CBA, a CBA nie może być finansowane z budżetu państwa. Zbigniew Ziobro jako minister był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to na nim spoczywał obowiązek w całej sprawie. Ziobro będzie wezwany przed komisję śledczą ds. Pegasusa, będzie przesłuchany. Terminu jeszcze nie ma, ale zostanie on wyznaczony – zaznacza w rozmowie z nami szefowa komisji Magdalena Sroka.

Szymon Hołownia: list Zbigniewa Ziobry przekazałem komisjom śledczym

"Ziobro walczy teraz o życie"

Tymczasem koledzy Ziobry z partii, jak choćby poseł Michał Wójcik, bronią byłego prokuratora generalnego. - Domaganie się przez panią poseł Srokę przesłuchania za wszelką cenę Zbigniewa Ziobry jest nieludzkie. Każdy widział jak ciężko schorowanym człowiekiem jest minister Ziobro. Walczy w tej chwili o życie. To musi mieć ręce i nogi. Sam Zbgniew Ziobro wystąpił do marszałka Hołowni o wskazanie biegłych lekarzy, którzy ocenią jego stan zdrowia i możliwość, żeby był przesłuchany jako świadek – zaznacza w „SE” Michał Wójcik.

Chory Zbigniew Ziobro nie jest na zwolnieniu? Nowe doniesienia mediów

Tymczasem sam Ziobro zadeklarował wolę stawienia się przed komisją, chce też powołania biegłych, którzy ocenią jego stan zdrowia. - Niech o mojej obecności rozstrzygną obiektywni biegli, o których powołanie zawnioskowałem do marszałka Sejmu – mówił kilka dni temu Ziobro w Polsat News. MAV

