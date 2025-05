Wybory prezydenckie. 100 procent głosów zliczonych! Oto ostateczne wyniki. Zmiana w pierwszej piątce

Wybory prezydenckie 2025. To była jedna z najbardziej emocjonujących kampanii ostatnich lat. Mieliśmy kandydatów mniej i bardziej poważnych, takich, dla których wybory były tylko żartem lub happeningiem, oraz tych, którzy na nowo zyskali popularność mimo wieloletniego doświadczenia na scenie politycznej. Ostatecznie dwóch kandydatów, którzy od początku zdawali się faworytami, pozostało na prowadzeniu. Ale wyniki poza tą dwójką okazały się mocno zaskakujące i polaryzujące społeczeństwo. Zgodnie z danymi ze wszystkich obwodów, czyli 100 procent głosów, pierwszą turę zwyciężył kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, z wynikiem 31,36 proc., a tuż za nim plasuje się kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość: Karol Nawrocki, z wynikiem 29,54 proc.

Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 67,31 proc. Ale to nie wszystko, bo oficjalne wyniki pierwszej tury odsłoniły poważną zmianę na niższych pozycjach. Nastąpiła zamiana pomiędzy dwoma kandydatami, jeśli chodzi o najlepszą piątkę.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Oficjalnie, 100 procent obwodów. Zmiana w pierwszej piątce

Oprócz wyniku Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, niezwykle interesujące okazały się wyniki pozostałych kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Oficjalne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania doprowadziły do zmiany w pierwszej piątce. Na miejsce Adriana Zandberga wskoczył Szymon Hołownia, który prześcignął go na ostatniej prostej.

Najlepsza piątka:

Trzaskowski - 31,36 proc. Nawrocki - 29,54 proc. Mentzen - 14,81 proc. Braun - 6,34 proc. Hołownia - 4,99 proc.

To, co wiemy na pewno, to fakt rozpoczęcia przygotowań do drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbędą się w Polsce dokładnie 1 czerwca 2025 roku. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki będą mieli dwa tygodnie, by przekonać do siebie wyborców niezdecydowanych oraz tych, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów. W przypadku kandydata KO, kluczowa może okazać się współpraca z Lewicą i Trzecią Drugą, a w przypadku kandydata popieranego przez PiS - współpraca z Konfederacją i być może uszczknięcie cichego sojuszu z innymi. Walka będzie zacięta.

