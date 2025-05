Co za wyniki!

Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki rozdawał pączki i kawę w Gdańsku

Podczas rozmowy z dziennikarzami po I turze wyborów prezydenckich 2025 Karol Nawrocki wyraził swój optymizm i determinację przed nadchodzącą drugą turą wyborów.

- Jestem pełen energii i optymizmu w drodze do zwycięstwa. Wiem, ile mam jeszcze energii na drugą turę. Wiem, jak wiele jeszcze mogę zrobić. Myślę, że dzisiaj wstaliśmy wszyscy w bardzo dobrych humorach – zapewnił kandydat PiS na prezydenta Polski.

Nawrocki odniósł się również do kwestii rozmów z innymi ugrupowaniami politycznymi, a jego oferta skierowana jest nie tylko do prawicy, ale także do lewicy.

- Ta oferta społeczna i to, że będę strażnikiem zdobyczy socjalnych rządów Zjednoczonej Prawicy i Solidarności sprawia, że jest to oferta także dla środowisk lewicowych, wrażliwych społecznie. Myślę, że te rozmowy będą się toczyć w tym tygodniu. Jestem kandydatem, którego w obliczu monopolu władzy jednego środowiska politycznego mogą poprzeć wszystkie partie opozycyjne – podkreślił.

Nawrocki (znowu) krytykuje Tuska. I Szymona Hołownię

Kandydat PiS nie szczędził również krytyki wobec Donalda Tuska, apelując o uczciwą kampanię.

- Tak nie powinno być w demokratycznej Polsce, że tak wiele instytucji państwa polskiego wspiera jednego z kandydatów. Mam nadzieję, że Donald Tusk wysłucha mojego apelu i ta druga tura będzie uczciwa, będziemy mogli zderzać się na programy, na projekty, nie będą w to zaangażowane instytucje państwa polskiego i część telewizji – powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki skomentował również decyzję marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zadeklarował poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze.

- Takie przekazywanie sobie wprost, jeszcze w wieczór wyborczy, swojego elektoratu, swoich wyborców jest też brakiem szacunku. Wielu kandydatów zachowało się jednak z klasą, mówiąc, że wyborcy to nie jest worek z ziemniakami, czy nie jest to puchar przechodni, aby go przekazywać. Widać, że marszałek Szymon Hołownia tej zasady nie zachował i powiedział od razu, że przekazuje swoich wyborców – skwitował Nawrocki.

Według sondażu late poll I turę wyborów prezydenckich 2025 wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,2 proc., a Karol Nawrocki uzyskał 29,7 proc. głosów.