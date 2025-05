Druga tura wyborów prezydenckich i trzy możliwe scenariusze. Trzaskowski kontra Nawrocki

Wybory prezydenckie 2025. Pierwsza tura za nami! Według oficjalnych danych PKW z 99,75% komisji, Rafał Trzaskowski zdobył 31,2% głosów, a Karol Nawrocki — 29,7%. Podium zamyka Sławomir Mentzen z wynikiem 14,9%. Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50%, Polacy ponownie pójdą do urn — druga tura odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Zapowiada się jedna z najostrzejszych dogrywek wyborczych od lat. Tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, a scenariuszy jest wiele. W "Super Expressie" przedstawiamy trzy możliwości, jakie czekają nas 1 czerwca.

Czytaj także: Wybory Prezydenckie 2025

Wybory 2025: Scenariusz 1, czyli mobilizacja dużych miast i Rafał Trzaskowski na czele

W pierwszym scenariuszu, który zakłada frekwencyjną mobilizację w dużych miastach, szansę na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski. Konieczny jest jednak frekwencyjny sukces z 2020 roku, ale bez powtórki błędów z tamtej kampanii. Kluczowe będzie ponadto przekonanie elektoratu Hołowni, Lewicy i części Trzeciej Drogi. "Lepszy Trzaskowski niż powrót Dudy 2.0", taka narracja, już powielana przez środowisko Koalicji Obywatelskiej, musi znaleźć jak najwięcej zwolenników. Nie będzie to jednak zadanie proste. O ile Szymon Hołownia już zapowiedział poparcie dla Trzaskowskiego, o tyle Zandberg stwierdził, że nie będzie zmuszał swoich wyborców do głosowania na konkretnego kandydata, a Magdalena Biejat powiedziała, że czeka na to, co Rafał zaproponuje wyborcom Lewicy. Dwa tygodnie mogą okazać się niewystarczające.

Wybory 2025: Scenariusz 2, czyli Nawrocki mobilizuje prowincję oraz Konfederację. Prezydentura z prawej flanki

Karol Nawrocki może wygrać, jeśli uda mu się zjednoczyć całą prawicę, w tym wyborców rozczarowanych brakiem jednoznacznie „twardego” kandydata. "Wyborcy Konfederacji nie muszą go kochać: wystarczy, że zagłosują przeciwko Trzaskowskiemu" - to narracja, którą zapewne będzie powielać środowisko PiS, wspierające Nawrockiego. Konieczna jest wysoka mobilizacja w gminach wiejskich i małych miasteczkach, kampania oparta na hasłach obrony tradycji, suwerenności i bezpieczeństwa, oraz frekwencja niższa niż 60%, czyli zniechęcenie umiarkowanego elektoratu, który mógłby zagłosować przeciwko niemu. Ponownie zadanie nie jest proste, bo Konfederacja do tej pory stawiała się w kontrze do duopolu PO-PiS, a Mentzen w niewybrednych słowach oceniał Nawrockiego i aferę z mieszkaniem dla pana Jerzego.

Wybory 2025: Scenariusz 3, czyli pat. Wszystko zależy od 3-5% elektoratu niezdecydowanego

Jeżeli kampania drugiej tury będzie wyjątkowo wyrównana, zarówno kandydat KO, jak i kandydat PiS-u, będą musieli zdać się na łut szczęścia i głosy niezdecydowanego elektoratu. Pałeczka będzie w rękach trzech graczy: głosy emigracji, a Trzaskowski dominuje wśród Polonii; głosy młodych, których kandydat KO może stracić przez zbyt centrowy przekaz; nieoczywiste sojusze, czyli na przykład cisi liderzy Lewicy, PSL czy Konfederacji, którzy poprą któregoś z kandydatów w zamian za konkretne deklaracje. Taki scenariusz może oznaczać, że o wygranej zdecyduje różnica zaledwie kilkudziesięciu tysięcy głosów, jak w 2020 roku. Jedno jest pewne: emocje będą ogromne.

Zobacz galerię zdjęć: Wybory prezydenckie 2025. Memy wyborcze. Tak internauci komentują wybory