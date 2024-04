Chory Zbigniew Ziobro nie jest na zwolnieniu? Nowe doniesienia mediów

Zbigniew Ziobro przez długi czas nie zabierał głosu na swój temat, a wszelkie informacje na temat tego, co się z nim dzieje, pochodziły od jego kolegów z Suwerennej Polski. W marcu 2024 roku były szef resortu sprawiedliwości pokazał swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka i opisał na Twitterze, jak dowiedział się o swojej chorobie. Jak się okazało, polityk cierpi na raka przełyku z przerzutami do żołądka. W ramach leczenia przeszedł przez radio- i chemioterapię, został także z operowany.

Zbigniew Ziobro pokazał się publicznie, gdy służby weszły do jego domu w celu przeszukania w związku ze sprawą środków z Funduszu Sprawiedliwości i tego, jak dysponowane. Wówczas pojawił się przed swoją posiadłością i zabrał głos dla dziennikarzy. W tym czasie było widać dziurkę w jego szyi zaklejoną przezroczystym plastrem.

Polityk ciągle nie wrócił do pracy i stara się wrócić do formy po wyczerpującym procesie leczenia. Mimo to, jak ustalił "Fakt", nie dostarczył zwolnienia lekarskiego do Sejmu. Dlaczego? Jak się okazuje, politycy nie muszą tego robić.

- W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Sejmu lub komisji poseł zawiadamia odpowiednio marszałka Sejmu lub przewodniczącego komisji. Następnie jest obowiązany w ciągu siedmiu dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność odpowiednio przed marszałkiem Sejmu lub przewodniczącym komisji - przekazało "Faktowi" Biuro Obsługi Medialnej Sejmu.

Z kolei sejmowi urzędnicy podali, że uposażenie i dieta poselska Zbigniewa Ziobry nie zostały obniżone, bowiem tylko nieusprawiedliwione nieobecności mogą do tego doprowadzić.

Warto przypomnieć, że w innych branżach pracownik jest zobowiązany do przedstawienia pracodawcy zwolnienia lekarskiego jeśli stan zdrowia nie pozwala mu na wykonywanie obowiązków. Maksymalny czas, przez jaki można przebywać na l4 i otrzymywać wynagrodzenie (w wysokości 80 proc. pensji) to pół roku. Kolejna wypłata następuje po miesięcznej przerwy, w czasie której chory nie otrzymuje żadnych pieniędzy od pracodawcy.

W naszej galerii zobaczysz, jak Zbigniew Ziobro wyglądał po operacji:

Sonda Czy Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości? Tak! Nie. Ciężko stwierdzić.